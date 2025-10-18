익산시청서 유라시아 철도 특강
[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]리더의 무지는 죄악이다. 하지만 똑똑하고 유연한 정부를 만든다면 국민들의 삶의 질이 달라진다. 역사적으로 악순환되는 정치보복에 식상해가는 국민들이 많다. 일 좀 하라는 소리가 여기저기서 나온다. 양기대 전 국회의원은 똑똑하다. 그가 하는 일은 모두 무에서 유를 창조해 국민들에게 영웅이란 호칭을 받는다. 그는 국내 최초 유라시아 철도 도전 당위성을 2015년부터 주장했다.
광명동굴 창조자로 영웅이 된 양기대 전 국회의원이 “역사적 인물로 준비된 자에게 기회가 온다”라는 글을 자신의 SNS에 올리고 유라시아 철도 도전의 당위성을 강의했다. 양 의원이 광명시장(2선)재직시 유라시아 철도를 국내 최초로 선포하자 고(故)박원순 서울시장이 벤치마킹하기도했다.
양 전의원은 “어제(15일) 전북 익산시청에서 400여명의 공무원들을 대상으로 ‘익산시의 유라시아 철도 도전과 성과’를 주제로 특강을 진행했습니다”고 밝혔다.
그는 “저는 광명시장 시절(2015년 말)부터 KTX광명역을 유라시아 출발역으로 만들고자 노력해왔고, 정헌율 익산시장은 2018년부터 익산역을 거점역으로 키우기 위해 힘써왔습니다. 두 도시가 함께 뜻을 모아 ‘유라시아 철도 시대’의 꿈을 키워온 셈입니다”고 했다.
이어 “이날 저는 광명시의 구체적인 추진 사례를 중심으로 유라시아 철도 출발역 도전의 의미와 미래 비전을 나누었습니다. 특히 광명시가 중국 단둥·훈춘, 러시아 하산·이루크츠크, 몽골 울란바토르 등 유라시아 주요 도시들과 협약을 맺고 경제·문화 교류를 이어온 점에 대해 공무원들은 큰 관심을 보였습니다”고 설명했다.
그는 2017년 시민원정대와 함께 이루크츠크를 방문해 협약을 맺은 뒤 1121km 시베리아 횡단열차를 24시간 타고 울란바토르에 도착했던 생생한 경험담을 전했다. 익산시 또한 하바롭스크시와 교류하고, 울란바토르시와의 협력도 추진 중이다.
이어 “제가 시장 시절(2017년) 광명~개성 고속철도 타당성 연구용역을, 국회의원 시절 남북고속철도 타당성 검토 연구용역을 추진한 사례에 대해서도 공무원들이 깊은 관심을 보였습니다”고 했다.
그러면서 “익산시 역시 국제철도 및 물류 거점화를 위한 자체 용역을 진행해왔더군요. 익산시는 철도로 연결될 새만금 개발이 본격화되면 국제물류의 핵심 거점이자 유라시아 철도의 중추역이 될 가능성이 높습니다. ‘준비된 도시만이 기회를 잡는다’는 교훈을 되새깁니다”고 했다,
양 전의원은 “중국 문학가 뤼순의 말처럼, 희망은 처음엔 보이지 않지만 누군가가 걸어가면 그것이 곧 길이 됩니다. 어려운 여건 속에서도 포기하지 않고 묵묵히 희망의 길을 다져온 익산시장과 공무원들께 감사드리며, 꾸준히 준비한다면 반드시 길이 열릴 것임을 믿습니다”고 덧붙였다.
