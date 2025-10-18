김진아 단장 “캄보디아 내 국민 대상 범죄 근절 시스템 구축” 박성주 국수본부장 “캄보디아 당국이 한국인 범죄자 체포 시 신속 통보키로”

[헤럴드경제=김현경 기자] 캄보디아에서 범죄에 가담했다가 구금된 한국인 64명을 18일 국내로 송환한 정부 합동대응팀이 캄보디아 당국과 협력을 강화해 범죄에 대응할 방침이다.

대응팀 단장인 김진아 외교부 2차관은 이날 항공편으로 귀국한 직후 인천국제공항 2터미널에서 브리핑을 열고 “캄보디아 정부의 협조를 바탕으로 구금된 우리 국민 64명의 신속한 송환을 완료했다”며 이같이 밝혔다.

김 단장은 “정부는 캄보디아 정부의 협력 의지를 확인했고, 합동 대응 TF(태스크포스)를 제도화해 앞으로 협력을 증진하는 데 합의했다”며 “앞으로 범죄 대응에 보다 신속하게 임할 수 있을 것으로 예상된다”고 말했다.

그는 “이번 방문을 통해서 캄보디아 정부의 협력 의지를 확인했다”며 “이를 바탕으로 정부는 캄보디아 내 우리 국민을 대상으로 하는 스캠 범죄 근절을 위해서 효과적인 시스템을 구축하고, 이를 적극적으로 활용하겠다”고 강조했다.

경찰은 이번에 송환된 한국인들의 범죄 혐의점을 수사할 계획이다. 이들은 지역별 관할 경찰관서로 압송돼 피해 사실 및 개별 범죄에 대해 조사를 받는다.

캄보디아 범죄 단지 내에서 마약 투약이 이뤄졌다는 의혹과 관련, 경찰은 이들에게 마약 검사도 시행한다. 또 캄보디아 경찰로부터 확보한 휴대전화 등 증거물을 분석할 계획이다.

박성주 국가수사본부장은 “캄보디아 당국이 한국 경찰에게 초기 증거물 수사를 요청했다”며 “휴대전화 등 증거물 교류가 이뤄져 초기 수사도 원활하게 이뤄질 것으로 기대한다”고 밝혔다.

경찰은 캄보디아 당국이 한국인을 추가 검거해 통보하면 송환 후 개별 조사할 방침이다.

박 본부장은 “캄보디아 당국이 스캠 단지를 단속해 한국인 범죄자를 체포하면 신속하게 통보해주기로 협의했다”며 “체포된 사람의 숫자, 사건의 성격 등에 따라 (송환 방식이) 달라지겠지만 이런 규모의 대규모 송환이 앞으로 있을 것 같지는 않다”고 설명했다.

대응팀은 다음 주부터 캄보디아 합동 대응 TF 협의를 진행한다.