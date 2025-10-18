[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청은 국제 교육 협력의 새 장을 여는 ‘케이에듀 엑스포(K-EDU EXPO)’가 개막을 불과 열흘을 앞두고 본격적인 카운트다운에 돌입했다.

18일 경북교육청에 따르면 이번 엑스포는 APEC 2025 정상회의 공식 부대행사로서, 오는 26일부터 28일까지 3일간 경주시 경북도교육청발명체험교육관 일원에서 개최된다.

케이에듀 엑스포는 ‘교육이 세계를 잇고, 미래를 연다’는 비전 아래 전 세계 교육 관계자들이 한자리에 모여 미래교육의 방향을 함께 모색하는 국제행사다.

개막을 앞둔 현재 APEC 회원 지역을 비롯하여 세계 각국에서 뜨거운 관심이 이어지고 있다.

이미 말레이시아, 호주, 대만 등 10여 개국이 참가를 확정했으며 5개국과 최종 협의 단계에 있다.

각국의 교육부 및 정부기관, 대학교, 연구기관 등 다양한 교육단체에서 참가 의사를 밝혔으며, 주한 외국 대사관에서도 다수의 인사가 공식 방문을 예고했다.

국내에서도 교육부 장관과 전국 시·도교육감, 그리고 공공기관장, 지방자치단체장, 지방의회 관계자 등이 대거 참석할 예정이다.

이로써 케이에듀 엑스포는 국내외 교육 리더들이 직접 교류하고 협력의 미래를 논의하는 명실상부한 글로벌 교육 플랫폼으로 발전할 전망이다.

참석자들은 오는 26일 개막식을 시작으로 ‘케이에듀 라운딩’, 경북과학고 방문 프로그램, K-급식 체험, 국제교육포럼, 문화교류 체험 행사 등에 참여한다.

특히 국제교육포럼에서는 APEC 회원국 및 해외 교육 전문가들이 참여해 인공지능 시대의 학습 혁신, 지속가능한 교육 등을 주제로 심도 있는 논의를 이어간다.

또 경북교육청이 추진해온 지역 특화형 정책과 AI 활용, 학교 공간 혁신 등 우수 사례가 소개될 예정이다.

참가자들은 이를 현장에서 직접 체험하며 협력 가능성을 모색한다. 문화체험 프로그램을 통해 참가자들은 경주가 지닌 역사·문화적 유산도 함께 감상하며, 교육과 문화가 공존하는 지역발전 모델을 공유하게 된다.

도교육청은 이번 엑스포를 통해 경북교육의 성과와 비전을 세계에 알리고 국가 간 교육협력 네트워크를 강화한다는 목표를 세우고 있다.

임종식 경북교육감은 “케이에듀 엑스포는 단순한 전시가 아니라 전 세계가 함께 배우고 미래를 설계하는 실질적 협력의 장이 될 것”이라며 “이번 행사가 한국교육과 경북교육의 국제적 위상을 한 단계 높이는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.

한편 이번 행사는 경북도교육청이 교육부, 전남도교육청과 주최하고 많은 교육기관이 함께 협력해 준비하고 있다. 개막이 임박함에 따라 행사장 준비도 속도를 내고 있으며 참가국 등록, 통역·안내 인력 확충, 전시 콘텐츠 점검 등 막바지 준비가 한창이다.