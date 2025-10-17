‘과정 평가형 항공산업기사 우수과정’ 선정… 항공정비 명문 입지 굳혀

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시에 있는 경북항공고등학교(교장 김기환)가 ‘과정 평가형 항공산업기사 우수과정’에 선정되며 5년 연속 산업기사 전원 합격이라는 쾌거를 달성했다.

이는 학교의 실무 중심 교육과 체계적 평가 관리가 국가로부터 공식적으로 인정받은 결과로, 경북항공고가 항공정비 전문교육의 모범사례로 자리매김했음을 보여준다.

‘우수과정 인증제’는 실업계고, 대학, 군 등에서 3년 이상 운영된 교육과정 중 교육성과가 우수한 기관을 선정하는 제도다.

과정 이수율, 자격 취득률, 내부 평가의 적정성 등 핵심 지표에서 높은 점수를 받아야만 인증을 획득할 수 있다.

경북항공고의 과정 평가형 항공산업기사 과정은 최근 3년간 안정적인 운영과 높은 자격 취득률, 체계적인 내부평가 관리로 모든 기준을 충족했다.

특히 최근 5년 동안 산업기사 자격시험에 전원 합격을 이어가며, 학교의 교육 경쟁력을 입증했다.

항공산업기사는 항공기 정비 및 제작 분야의 전문기술을 검증하는 국가기술자격으로, 항공사 정비부서나 항공기 제작업체 등 다양한 진로로의 진출이 가능하다.

높은 전문성과 실무능력을 요구하는 까다로운 자격시험임에도, 경북항공고는 매년 전원 합격이라는 놀라운 성과를 이어가고 있다.

윤동호 교사는 “학생들의 실무 역량 강화를 위해 전문 이론교육과 함께 다양한 실습 교육을 병행하고 있다”며 “이번 성과는 학생들의 성실한 노력과 교사들의 헌신이 만들어낸 결과”라고 말했다.

김기환 교장은 “항공산업의 미래를 이끌 학생들에게 진심으로 축하를 전한다”며 “앞으로도 현장 중심의 전문 교육을 통해 항공정비 분야 핵심 인재를 양성하겠다”고 밝혔다.

경북항공고는 이번 성과를 계기로 국가 수준의 교육 품질을 갖춘 항공정비 전문교육기관으로서 위상을 더욱 공고히 했다.

학교 관계자는 “단순한 특성화고를 넘어 대한민국 항공산업의 미래를 이끌 인재 양성의 중심이 될 것”이라고 전했다.