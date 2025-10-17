‘본인인증’ 없어…장애인·외국인 119 신고 서비스 악용해 허위신고

[헤럴드경제=채상우 기자] 지난 13일 폭발물 설치 소동을 빚었던 충남 아산의 한 고교에 또다시 폭발물을 설치했다는 신고가 접수됐다.

17일 경찰과 소방당국에 따르면 이날 오전 9시 31분께 119안전신고센터에 ‘아산의 고교에 폭탄을 설치했다’는 내용의 신고가 접수됐다.

경찰과 소방당국은 전교생 1천200여명을 대피시킨 뒤 경찰 특공대와 군 폭발물 처리반(EOD)을 투입해 폭발물을 확인했으나 발견되지 않았다.

이에 따라 이날 정오께 수색을 마치고 학생들을 재입실시켰다.

앞서 이 학교는 지난 13일 오전에도 폭발물 설치 신고가 접수돼 전교생이 대피한 바 있다.

두차례 허위 신고는 모두 119안전신고센터로 접수됐는데, 용의자는 본인 인증 절차 없이 신고 할 수 있는 점을 노린 것으로 보인다.

119안전신고센터는 전화로 말하기 불편한 장애인이나 한국어가 서툰 국내 거주 외국인을 위한 신고 서비스로 홈페이지에 접속해 이름과 전화번호만 입력하면 된다.

위급상황을 감안해 별도의 인증 절차를 두지 않은 것이 되려 허위신고에 악용된 셈이다.

실제 이날 폭발물 신고가 접수된 전화번호 당사자는 도용을 주장하는 것으로 알려졌다. 지난 13일 신고된 번호 당사자도 경찰에 “도용당한 것 같다”고 진술했다.

경찰 관계자는 “오늘 신고된 전화번호는 지난 13일 신고 전화번호와는 다르지만, 동일 인물이 허위 신고했을 가능성을 염두하고 있다”며 “작성자 IP 확인·추적 등을 거쳐 자세한 사건 경위를 파악할 방침이다”고 말했다.

