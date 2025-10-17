박형덕 시장 “평생학습 문화가 더욱 활발히 확산되기를 기대한다”

[헤럴드경제=박준환 기자]동두천시(시장 박형덕)가 시민들이 평생학습을 통해 얻은 성과와 즐거움을 나누는 ‘제6회 동두천시 평생학습축제’를 10월 25일 동두천시 평생학습관 일대에서 개최한다.

이번 축제는 정오부터 오후 5시까지 평생학습관과 필로티, 주차장 일대에서 진행되며, 개회식을 비롯해 체험·전시·공연 등 다채로운 프로그램으로 시민들을 맞이한다.

특히 64개의 학습팀이 참여해 그동안 갈고닦은 실력을 시민들과 나누며, 어린이부터 어르신까지 전 세대가 함께 공감할 수 있는 참여형 학습 축제의 장으로 꾸며진다.

주요 프로그램으로는 ▷나만의 향수 만들기 ▷실버 펜던트 만들기 등 흥미로운 체험 활동과 ▷성인 문해 시화전 ▷연필 스케치 ▷가죽공예 작품 등 시민 학습 성과를 한눈에 볼 수 있는 전시마당이 운영된다.

또한 필로티 특설무대에서는 ▷밴드 공연 ▷악기 연주 ▷합창 ▷댄스 등 다채로운 공연이 쉴 틈없이 펼쳐져 축제의 분위기를 더욱 풍성하게 할 예정이다.

박형덕 시장은 “이번 축제가 시민들이 배움의 즐거움을 함께 나누는 소통과 화합의 장이 되길 바라며, 동두천시의 평생학습 문화가 더욱 활발히 확산되기를 기대한다”고 말했다.