[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시는 18일부터 26일까지 열리는 ‘2025 경북영주 풍기인삼축제’와 ‘2025 영주장날 농특산물축제’를 기념해, 공공배달앱 ‘먹깨비’ 할인 이벤트를 진행한다고 17일 밝혔다.

이번 이벤트는 축제 기간 동안 진행되며, 영주시 먹깨비 앱 이용자가 1만 2000 원 이상 주문할 경우, 1인당 2회 사용 가능한 2,000원 할인 쿠폰을 즉시 제공한다.

특히 농림축산식품부와 먹깨비에서 발행하는 타 이벤트 쿠폰과 중복 사용이 가능해, 이용자 혜택이 한층 확대될 전망이다.

‘먹깨비’는 소상공인의 자생력 강화를 위해 2021년 9월 출시된 경북 공공배달앱으로, 가맹 시 가입비와 광고료 없이 중개수수료 1.5%만 부담하면 된다.

또한 소비자가 영주사랑 상품권으로 모바일 결제 시 10~15% 캐시백 적립 혜택을 누릴 수 있어, 가맹점과 소비자 모두에게 호응을 얻고 있다.

정교완 영주시 일자리경제과장은 “영주시 소상공인의 경영 안정을 위해 다양한 이벤트를 추진하고, 먹깨비 가맹점 확대와 소비자 만족도 제고에 힘쓸 것”이라며 “시민 여러분의 많은 관심과 이용을 부탁드리며, 18일 개막하는 풍기인삼축제와 농특산물축제에도 함께해 달라”고 말했다.