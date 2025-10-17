봉화군, 축제 현장 임산물 판매대 직접 점검…방문객 “믿고 살 수 있어요”

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 봉화군은 지난 16일, 지역 대표 가을축제인 제29회 봉화송이축제 현장에서 ‘송이버섯 원산지 표시 지도점검’을 실시하며 축제 현장을 지켰다.

가을 산의 보물로 불리는 송이버섯은 이 시기에만 맛볼 수 있는 귀한 식재료다. 특히 봉화산 송이는 뛰어난 품질과 향으로 전국적인 명성을 얻고 있다.

올해는 봄철 폭염과 집중호우로 작황이 불투명했지만, 여름철 폭염이 일찍 끝나고 최근 비가 자주 내려 생육 조건이 최적화되며 풍년이 기대된다.

군은 축제장을 찾는 방문객들이 안심하고 송이를 구매할 수 있도록 현장 점검을 강화했다.

축제장 내 송이를 포함한 임산물 유통·판매업체를 대상으로 원산지 표시 여부와 위반 행위 여부를 집중 점검하며, 불법 표시를 사전에 예방했다.

현장에서는 군 관계자들이 직접 판매대를 돌며 라벨을 확인하고 안내문을 부착하는 모습이 눈에 띄었다.

한 점포 관계자는 “원산지를 제대로 표시해야 한다는 안내를 받아 바로 수정했다”며 “방문객이 믿고 살 수 있도록 신경 쓰겠다”고 말했다.

축제장을 찾은 시민들도 점검에 호응하는 모습을 보였다. 한 관람객은 “좋은 송이를 안심하고 사 갈 수 있다는 점에서 믿음이 간다”며 환하게 웃었다.

박현국 봉화군수는 “축제를 찾는 방문객들이 안심하고 우리 군 송이를 구매할 수 있도록 원산지 점검과 홍보를 강화하겠다”라고 밝혔다.

이번 점검은 정확한 원산지 정보 제공과 봉화 송이 신뢰도 제고라는 두 가지 효과를 동시에 거두며, 풍성한 가을 축제 분위기 속에서도 안전한 구매 환경을 마련했다.