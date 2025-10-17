MOU 이후 첫 행사…지역 청년 취업기회 확대

[헤럴드경제=신현주 기자] 쿠팡풀필먼트서비스(CFS)는 지난 16일 대구 영남이공대학교 천마스퀘어 2층 시청각실에서 재학·졸업생을 대상으로 채용설명회를 했다고 밝혔다.

이번 채용설명회는 지난 9월 CFS·영남이공대학교 산학협력 업무협약 이후 첫 공식 행사다. 특히 MOU 대학으로 찾아가 기업 소개부터 ‘당일 현장면접’까지 진행한 CFS의 첫 사례다.

CFS 채용담당자는 회사의 성장 비전, 근무환경, AI·자동화 기술이 접목된 스마트물류 현장 등을 설명했다. 주요 채용 부문인 현장물류관리자(Team Captain)와 설비보전 엔지니어(Automation) 직무도 소개했다.

현장에는 스마트융합기계계열, ICT반도체전자계열, 전기자동화과, i-경영회계계열 등 관련 전공 학생뿐만 아니라 영남이공대와 연계한 특성화 및 마이스터고등학교 학생까지 350여 명이 참석했다. 이날 현장 면접을 통해 최종 합격한 영남이공대학교 학생들은 졸업 후 CFS에 정식 입사하게 된다.

박수현 CFS 최고인사책임자(CHRO)는 “영남이공대 학생들을 대상으로 한 이번 채용은 우수 인재들이 쿠팡의 첨단 물류 현장에서 성장할 수 있도록 지원하는 첫걸음”이라며 “CFS는 지역 채용을 적극 확대하고, 청년 인재와 함께 성장하는 선순환 고용 생태계를 만들겠다”고 전했다.

한편, CFS는 현재 대구·경산·칠곡 지역에서 풀필먼트센터를 운영 중이다. 대구 달성군 구지면 국가산업단지에 있는 쿠팡첨단스마트물류센터는 아시아권 최대 풀필먼트센터 중 하나로 축구장 46개에 달하는 면적을 자랑한다.