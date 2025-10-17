건설 현장 폐자재 활용해 독자적 디자인 조경시설물 개발 벤치·대형 화분 등 ‘아테라’ 입주민 휴식 공간에 적용

[헤럴드경제=정주원 기자] 금호건설이 업사이클링(Upcycling) 조경시설물 개발에 나선다. 업사이클링은 건설 현장에서 발생하는 폐자재를 활용해 입주민 휴식공간을 조성하는 친환경 프로젝트다.

금호건설은 17일 환경 디자인 전문기업 ‘라디오비(RadioB)’와 업사이클링 조경시설물 공동개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

양사는 이번 협약을 통해 건설 현장에서 발생하는 폐자재를 재활용, 벤치·대형 화분 등 조경시설물을 새롭게 디자인해 금호건설의 조경 특화 브랜드 ‘아트시스(Artsis)’가 적용되는 주거 브랜드 ‘아테라(ARTERA)’ 단지에 차례대로 도입할 계획이다.

라디오비는 초고성능 콘크리트(UHPC)와 3D 프린팅 기술을 기반으로 폐안전모 등 현장 폐자재를 선별·가공해 조경시설물을 제작하는 환경 디자인 전문업체다. 금호건설은 라디오비와 함께 디자인 설계 단계부터 참여해 입주민 눈높이에 맞는 차별화된 휴게시설을 구현한다.

현재 업사이클링 시설물은 경기도 성남시 ‘분당 아테라’, 강원도 강릉시 ‘강릉 교동 아테라’ 등 일부 단지에 우선 적용돼 있으며, 추후 전국 단지로 확대될 예정이다.

금호건설 관계자는 “버려지는 자원을 가치 있는 공간 자산으로 되살리고, 입주민들에게 친환경적이면서도 감각적인 휴식 경험을 제공할 것”이라며 “자연·사람·공간의 조화를 중시하는 아테라 브랜드 철학을 기반으로 지속 가능한 조경 문화를 만들어가겠다”고 설명했다.