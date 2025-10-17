[헤럴드경제=전새날 기자] 이랜드월드가 전개하는 SPA(제조·유통 일괄) 브랜드 스파오(SPAO)가 ‘파워위크’ 캠페인을 진행한다고 17일 밝혔다.

행사는 이날부터 23일까지 공개하는 티저 캠페인과 24일부터 11월 11일 본 캠페인으로 나뉜다. 티저 기간 스파오닷컴에 방문하면 할인 쿠폰을 제공한다. 본 캠페인 기간에는 전국 오프라인 매장까지 확대한 혜택과 이벤트를 만나볼 수 있다.

캠페인에서는 씬라이트(경량 패딩), 플리스, 데님 등 스파오의 대표 겨울 상품을 합리적인 가격에 선보인다. 후드 재킷, 2-WAY 재킷, 퀄팅 재킷, 하이넥 패쪼(패딩조끼), 패쪼(패딩조끼) 등 다채로운 디자인으로 구성했다. 대표 상품 ‘씬라이트 후드 재킷’은 8개 컬러다.

풍성한 이벤트도 준비했다. 스파오닷컴에서는 할인 쿠폰 외에도 명품 브랜드 잡화, 애슐리퀸즈 식사권, 뉴발란스 992 시리즈 등을 경품으로 제공한다. 주차별로 달라지는 추가 혜택도 있다.

타임스퀘어점, 강남점, 명동점, 코엑스몰점, 홍대점, 고양 스타필드점 등 6개 매장 및 스파오닷컴에서는 프리미엄 울 및 캐시미어 상품을 한정 수량 선보인다.

이랜드 스파오 관계자는 “편안함의 가치를 주는 25FW 상품에 풍성한 혜택이 더해진 이번 캠페인이 고물가 속에서 위안이 되길 바란다”고 말했다.