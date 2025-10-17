2010년부터 4만7000그루 식재…사막화 방지·환경 난민 자립 기여

[헤럴드경제=강승연 기자] 오비맥주는 국제 환경단체 푸른아시아와 함께 몽골 에르덴 지역에 있는 ‘카스 희망의 숲’에서 나무심기 활동을 전개했다고 17일 밝혔다.

오비맥주는 몽골 투브 아이막 에르덴 솜 지역에서 ‘카스 희망의 숲’ 조림 사업을 16년째 이어오고 있다. 현재까지 약 4만7000그루의 나무를 심었다.

몽골은 지난 100년간 평균 기온이 2.45도 상승하고, 국토 76.9%가 사막화의 영향을 받고 있다. 몽골에서 발생한 황사와 미세먼지는 중국 산업 단지를 거쳐 오염물질과 함께 한국에 영향을 미치고 있다.

올해는 몽골 식목일(매년 10월 둘째 주 토요일)을 맞아 10월 11일과 12일 이틀간 푸른아시아 관계자와 몽골 대학생 봉사단, 현지 주민들 30여 명이 ‘카스 희망의 숲’ 일대에 비타민 나무 375그루의 묘목을 심었다.

오비맥주 관계자는 “카스 희망의 숲 조림사업은 몽골 생태계를 되살리고 삶의 터전이 파괴된 기후난민들의 자립을 돕는 실질적인 환경개선 프로젝트”라며 “오비맥주 대표 환경 캠페인으로 앞으로도 지속적인 관심과 노력으로 기후변화 문제에 대응할 것”이라고 말했다.

한편 오비맥주는 2023년 몽골 환경난민촌으로부터 환경 복원과 난민 자립 지원 공로를 인정받아 감사패를 받았다. 또 ‘카스 희망의 숲’은 2014년 기후변화 대응과 사막화 방지에 이하는 바람직한 환경 모델로 평가돼 유엔사막화방지협약(UNCCD)으로부터 ‘생명의 토지상’을 수상한 바 있다.