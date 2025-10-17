카펠라, ‘카펠라 레지던스 서울 클럽’ 공개 헌인마을서 제공할 최고급 서비스 미리 경험

[헤럴드경제=강승연 기자] “세계 최고의 호텔 브랜드인 카펠라가 국내 최초로 거주자를 위한 프라이빗 멤버십 클럽을 선보입니다.”

카펠라 그룹이 16일 서울 용산구 한남동에 ‘카펠라 레지던스 서울 클럽(이하 클럽)’의 문을 열었다. 이곳은 2028년 서울 서초구 헌인마을에 들어서는 ‘카펠라 레지던스 서울’ 입주자들을 위한 전용 공간이다. 입주 예정자들은 이곳에서 카펠라가 제안하는 라이프스타일과 서비스를 미리 경험할 수 있다.

럭셔리하고 프라이빗한 공간으로 슈퍼리치들의 선택을 받아 온 카펠라답게 클럽은 상위 0.1% 자산가들의 취향에 맞춰 웰니스, 다이닝, 문화가 결합된 공간으로 조성됐다. 카펠라가 전 세계에서 처음으로 호텔 없이 구성한 주거 단지인 만큼, 하이엔드 서비스의 정수를 담아냈다는 설명이다.

독서당로 언덕 중턱에 자리 잡은 클럽은 프랑스의 유명 디자인 하우스 ‘크리스티앙 리에거’에 의해 지하 2층부터 지상 3층, 루프톱까지 총 6개층으로 설계됐다. 곳곳에 배치된 가구부터 계단 난간까지 모두 리에거의 손끝에서 만들어진 작품이다.

클럽 내에서는 세계적인 아트 갤러리 ‘타데우스 로팍’을 통해 유명 작가들의 작품을 만날 수 있다. 삼베 천에 카리브해의 석양을 수놓은 알바로 베링턴의 작품도 있다. 루프톱에서는 한강과 강남을 한눈에 조망할 수 있어 계절에 따라 변화하는 풍경화 작품을 보는 듯한 인상을 준다.

몸과 마음의 건강을 챙길 수 있는 프리미엄 서비스도 눈에 띈다. 지하 1층 복싱클럽에선 독일의 프리미엄 피트니스 브랜드 노르드가 수제작한 소도구를 활용해 운동을 할 수 있다. 프라이빗하게 서비스를 받도록 최대 2시간, 4명으로 공간 이용을 제한한다. LED 적외선으로 피부 개선, 세포 재생, 피로 회복 등에 도움을 받을 수 있는 PBM(포토 바이오 모듈레이션) 기구와 수소 흡입 장치도 준비돼 있다.

지상 3층에 위치한 프렌치 다이닝 레스토랑 ‘다이닝룸 바이 윌로뜨’, 루프톱의 레스토랑 ‘더 루프’는 일반인도 예약하면 경험할 수 있다. 윌로뜨는 이승준 셰프, 더 루프는 에드워드 리 셰프가 각각 이끈다. 카펠라 레지던스 서울의 앰배서더를 맡은 에드워드 리 셰프는 향후 클럽에서 제공할 메뉴 일부를 더 루프에서 먼저 선보일 예정이다.

에드워드 리 셰프는 “한국에선 처음 하는 레스토랑 프로젝트”라며 “장인이 만드는 고추장, 갈치젓갈 등 한국의 전통 식재료를 독창적으로 소개하고자 한다”고 강조했다.

헌인마을의 새로운 모습을 가늠해 볼 수 있는 공간도 1층 라이브러리에 마련됐다. 카펠라와 협업한 건축가들의 작품과 습작 옆에 세계적 건축가 올슨 쿤딕이 만든 헌인마을의 모형을 전시하고 있다. 올슨 쿤딕은 카펠라 레지던스 서울의 설계를 맡았다. 건축계 거장 데이비드 치퍼필드가 만들 커뮤니티 센터의 모형도 있다.

젯차이 카펠라 테크서비스 부사장은 “서울에서 유일하게 원시림이 보존되는 구역에서 어떤 것을 구현하는 지 보여주는 공간”이라며 “카펠라 레지던스 서울은 사계절을 온전히 느낄 수 있는 도심 숲 속에서 카펠라의 컨시어지 서비스와 뛰어난 전망을 즐길 수 있다”고 자부했다.

한편 헌인마을은 롯데건설과 신원종합개발이 시공한 ‘르엘 어퍼하우스’ 222세대와 카펠라 레지던스 서울 33세대 등으로 구성된다. 단지 내 커뮤니티 센터에서는 카펠라가 직접 F&B(식음), 피트니스, 사우나, 다목적 공간 등에 맞춘 컨시어지 서비스를 제공한다.

클라이브 에드워드 카펠라 운영총괄 부사장은 “헌인타운개발과 파트너십을 통해 한국의 럭셔리 주거 문화를 재정의할 것”이라며 “한국 최초 입주자 전용 클럽을 통해 삶의 품격과 소속감이 공존하는 공간을 만들고자 한다”고 말했다.