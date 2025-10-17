“회당 출연료 5억, 너무 심하다했더니” 결국 10배 벌었다→왜 한국은 못 만드나, ‘탄식’

[헤럴드경제= 박영훈 기자] “1000억→1조원, 10배 수익” 넷플릭스가 전 세계 열풍을 몰고 온 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’으로 10배가 넘는 수익을 낸 것으로 전해졌다. 한국에서 탄생했어야 할 K-콘텐츠를 해외 제작사가 만들어 대박을 내면서 뼈 아픈 자성론이 쏟아지고 있다. 이훈기 국회 과학기술정보통신위원회(더불어민주당) 의원은 13일 국정감사에서 “1억 달러 투자(1390억 원)해서 만든 건데, 수익은 약 10억 달러(1조3900억 원)가 예상된다. 제가 보기에는 10배를 넘어 수십 배의 수익이 날 것 같다”고 말했다. 이 의원은 “이렇게 중요한 OTT 전담 인력이 2명(과학기술정보통신부)이다. 국제적 경쟁을 한다? 납득이 안 된다”고 덧붙였다. ‘케데헌’은 한국의 전통문화와 K팝을 소재로 만들어졌다. K팝 걸그룹인 헌트릭스가 보이그룹인 사자 보이즈에 맞서 싸우는 내용의 애니메이션이다. 소니 픽쳐스가 제작하고 넷플릭스에서 공개됐다. 넷플릭스 최초 시청수 3억뷰를