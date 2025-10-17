사진=공항사진기자단
사진=공항사진기자단

[헤럴드경제=임세준 기자] 이학재(왼쪽) 인천국제공항공사 사장이 16일 인천 중구 인천국제공항공사 항공교육원에서 열린 ‘다문화가족 부모초청 환영행사’에서 국가별 대표 가정에게 기념품을 전달하고 있다.


jun@heraldcorp.com