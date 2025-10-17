한경협, AI 혁신위원회 2차 회의 개최 국가인공지능전략委에 ‘K-AI 대도약 제언’ 전달 임문영 부위원장 “AI 시대, 혁신 만드는 리더십이 핵심”

[헤럴드경제=박지영 기자] 심화되는 글로벌 AI(인공지능) 패권 경쟁 속에서 추격자 위치에 있는 우리나라가 AI 생태계 주도권을 확보하고 산업의 AI 대전환을 촉진할 수 있는 해법을 모색하기 위해 정부와 업계 전문가가 모였다.

17일 한국경제인협회(한경협)는 FKI타워 컨퍼런스센터에서 대통령 직속 국가인공지능전략위원회 임문영 상근부위원장을 초청해 한경협 ‘AI 혁신위원회’ 2차 회의를 개최했다고 밝혔다.

이번 회의에는 위원장인 허태수 GS 회장과 임우형 LG AI연구원 원장, 이치훈 CJ 그룹 AI실장 등 운영위원 18명과 이경무 서울대 석좌교수, 윤지웅 과학기술정책연구원 원장 등 자문위원 7명이 참석했다.

허태수 위원장은 “글로벌 AI 시장의 양적 성장과 질적 혁신이 모두 예상을 뛰어넘는 속도로 진행 중”이라며 “우리나라가 뒤처지는 것은 아닌지 깊은 우려가 있다”고 지적했다.

이어 “추격자 위치에 놓인 우리나라는 AI 생태계 주도권 확보를 위한 민·관의 긴밀한 협력과 기업의 과감한 도전이 절실하다”고 강조했다.

아울러 “혁신 DNA와 효율적인 네트워크 인프라 등 우리의 강점을 잘 활용한다면, AI 선도국가로 나아갈 수 있을 것”이라며 고품질 데이터 접근성 제고를 통한 기술 선진화와 AI를 활용한 미래 먹거리 창출 등에 주력해야 한다고 제언했다.

임문영 부위원장은 “빠르게 변화하는 AI 시대에는 사회와 대화하며 혁신을 만들어내는 리더십이 핵심적”이라며 “지난 80년 동안 이어져 온 독임제 부처 중심 추격경제에서 집단지성을 통한 선도경제로 전환에 앞장서겠다”고 밝혔다.

허 위원장은 이날 임 부위원장에게 ‘K-AI 대도약을 위한 경제계 제언’을 전달했다. AI혁신위원회가 이날 제안한 23개 정책과제에는 ▷AI 데이터센터(AIDC) 구축 지원 ▷학습용 데이터 저작권 규제 개선 ▷수도권 내 AI 시설 투자 세제 혜택 확대 ▷AI 기본법 내 네거티브 규제 원칙 명문화 등이 포함됐다.

특히 한경협은 AI 인프라 핵심인 데이터센터 투자를 활성화하기 위해 AIDC를 국가전략기술 수준의 세액공제 대상으로 포함하고, ‘AI 전략 인프라 특구’ 제도를 도입해야 한다고 제안했다.

또한 AI 학습용 데이터 확보를 위해 저작권자의 사전 동의 없이 저작물 활용을 허용하는 저작권법 개정이 필요하다고 강조했다. 수도권 내 AI 설비 투자에 세액공제 혜택을 부여하고, ‘우선허용-사후규제’ 방식의 네거티브 규제를 AI 기본법에 명시해야 한다는 주장도 담겼다.

한경협 AI 혁신위원회는 지난 3월 출범한 국내 최초 민간 경제단체 주도의 AI 관련 위원회로, 허태수 회장이 위원장을 맡고 있다. 위원회는 정책, 기술개발·확산, 인재·인프라, 거버넌스·표준, 미래성장 등 5개 분과로 구성돼 AI 산업 발전을 위한 정책 발굴과 정부 제안 활동을 이어가고 있다.