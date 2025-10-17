[헤럴드경제=나은정 기자] 비행기 화물칸에 태운 반려견이 실종됐더라도 항공사가 더 높은 수준의 ‘특별배상금’을 지급할 의무는 없다는 법원 판단이 나왔다.

EU 최고법원인 유럽사법재판소(ECJ)는 16일(현지시간) 스페인 법원 요청으로 이베리아항공의 반려견 분실 사건을 심리한 결과 반려견도 ‘수하물’ 범주에 포함된다는 결론을 내렸다고 밝혔다.

ECJ에 따르면 사건은 2019년 10월로 거슬러 올라간다. 한 승객이 스페인 이베리아항공을 이용해 아르헨티나 부에노스아이레스에서 스페인 바르셀로나로 이동하던 중, 반려견을 화물칸에 위탁했다. 반려견의 몸무게와 크기가 항공사에서 정한 기내 탑승 기준을 넘긴 탓이다 .

그러나 항공기 화물칸으로 운송용 케이지가 운반되는 과정에서 개가 탈출했고 결국 발견되지 않았다. 승객은 항공사를 상대로 5000유로(약 830만원)를 지급하라는 내용의 손해배상 청구 소송을 스페인 현지 법원에 제기했다.

이베리아항공은 분실 책임을 인정하면서도 항공사의 승객 및 수하물 책임과 손해배상 범위를 규정한 몬트리올 협약을 근거로 일반 수하물과 동일한 배상 한도가 적용된다고 맞섰다.

이에 스페인 법원이 몬트리올 협약상 ‘수하물’ 개념에 반려동물이 포함되는지 판단해달라며 ECJ에 사건을 회부했고 ECJ는 항공사 측 손을 들어줬다.

ECJ는 특히 이 승객이 체크인 시 반려견에 대해 ‘특별 신고’(special declaration of interest)를 하지 않은 점도 판단의 근거로 들었다. 이는 승객이 추가 요금을 내고 특별 신고를 하면 손해 발생 시 더 높은 배상금을 요구할 수 있는 제도다.

이번 판결은 법적 구속력은 없지만, 향후 유럽 내 항공사들이 유사한 상황에 휘말릴 때 법적 근거를 제공하고 높은 배상 책임으로부터 보호하는 역할을 할 것으로 보인다.

최종 선고는 손배소 사건을 재판 중인 스페인 법원에서 하게 된다.