백악관 찾은 김정관 “구체적 조선협력 프로젝트 이야기”…김용범·여한구 동행 3500억달러 투자 이견 속에서 협력 모멘텀 강화…김정관, 美상무장관과 협상

[헤럴드경제=정목희 기자] 한미 관세 및 무역 협상 후속 논의를 위해 16일(현지시간) 미국을 방문한 김용범 대통령실 정책실장과 김정관 산업통상자원부 장관 등이 백악관 예산관리국(OMB)을 찾아 양국 간 조선업 협력 방안을 논의했다.

김 실장과 김 장관은 이날 워싱턴DC의 백악관 업무시설인 아이젠하워 행정동에서 러셀 보트 OMB 국장을 만나 약 50분간 면담을 가졌다. 여한구 통상교섭본부장도 동석했다.

면담 후 김정관 장관은 연합뉴스와 만나 “’마스가(MASGA)’와 관련해 여러 건설적인 논의를 진행했다”고 밝혔다.

‘마스가(MASGA·Make American Shipbuilding Great Again)’는 한미 조선 협력 프로젝트를 의미하는 용어로, 지난 7월 한미가 무역 협상의 큰 틀에 합의할 당시 한국 측이 미국에 제안한 사업이다. 트럼프 전 대통령의 정치 구호인 ‘마가(MAGA·Make America Great Again)’에 조선(Shipbuilding)을 결합한 개념이다.

조선산업에서 세계적 경쟁력을 갖춘 한국과, 쇠퇴한 자국 조선업을 부흥시켜 중국과의 글로벌 경쟁에서 우위를 확보하려는 미국의 이해관계가 맞물리며, ‘마스가’는 한미 무역 합의의 가교 역할을 했다는 평가를 받는다.

김 장관은 최근 중국이 ‘마스가’의 핵심 참여 기업인 한화오션의 미국 자회사 5곳을 제재 대상으로 지정한 사안이 논의됐는지를 묻는 질문에는 “그런 이야기까지는 아니었고, 구체적으로 어떤 프로젝트를 추진할지 논의했다”고 말했다.

김용범 실장은 OMB 방문 직전 취재진에 “OMB는 조선업 관련 프로젝트에서 매우 중요한 역할을 하는 기관”이라며 “이번 방문은 양국 조선산업 협력의 의미를 공유하고 OMB의 입장을 청취하기 위한 자리”라고 설명했다.

또한 “OMB는 직접 협상을 담당하는 기관은 아니지만, 주요 프로젝트에 대한 미국 측의 인식을 파악하는 것이 목적”이라고 덧붙였다.

한편 지난 7월 양국이 무역 합의의 큰 틀을 마련할 때도 ‘마스가’ 협력이 일정 부분 역할을 한 바 있다. 이후 3500억달러 규모의 한국의 대미 투자 패키지를 둘러싼 이견이 불거졌으나, 최근 협상이 급물살을 타면서 다시금 ‘마스가’ 협력이 주요 논의 의제로 부상하고 있다.

김정관 장관은 이날 OMB 면담 이후 하워드 러트닉 미 상무장관을 만나 무역협정 최종 타결을 위한 협상을 이어갈 예정이다.

양국 간 협상은 지난 7월 30일 큰 틀의 합의 이후, 투자 패키지 세부 구성안을 놓고 교착 상태에 있었으나 최근 들어 진전을 보이고 있다.

김용범 실장은 워싱턴 덜레스 국제공항 도착 당시 “협상은 산업부가 단일 창구로 진행하고 있으며, 저는 조력 역할을 할 예정”이라며 “현재 양국이 그 어느 때보다 진지하고 건설적인 분위기에서 협상을 이어가고 있다”고 밝혔다.