김용범 정책실장 산업장관과 방미 “APEC 계기 한미 정상회담 매우 중요” “OMB 방문, 협상 문구 수정 아냐...조선업 협력” “실질적 협상 러트닉 장관과 김 장관이 진행”

[헤럴드경제=김용훈(워싱턴DC) 기자] 김용범 대통령실 정책실장은 한미 관세협상과 관련 “지금까지와 비교해볼 때 양국이 가장 진지하고 건설적인 분위기에서 협상하고 있는 시기”라고 밝혔다.

양국 협상 후속 논의를 위해 16일(현지시간) 워싱턴DC 인근 덜레스 국제공항을 통해 입국한 김 실장은 취재진과 만나 “국익에 도움이 되는 방향으로 협상이 잘 마무리되도록 최선을 다하겠다”고 말했다. 그는 이날 한미 협상 대표 역할을 맡고 있는 김정관 산업통상자원부 장관과 함께 입국했다.

스콧 베선트 미 재무장관이 전날 “향후 10일 내로 무엇인가를 예상한다”며 협상 타결 가능성을 시사한 데 대해 김 실장은 “미국이 많은 양보를 할 것 같죠. 그럼?”이라고 반문하며 여유 있는 태도를 보였다. 이어 “APEC 계기 한미 정상회담이 매우 중요하다는 얘기를 했고, 그런 기대를 하고 있다”고 덧붙였다.

김 실장은 “미국이 열흘 안에 어떤 결과가 있을 거라고 말한 것은 우리 협상 진행을 긍정적으로 평가한 신호로 본다”며 “그만큼 미국이 좀더 유연하게 우리 입장을 반영해줬으면 좋겠다”고 강조했다.

그는 이날 백악관 예산관리국(OMB) 방문 일정에 대해 “협상 문구 조정 단계에 들어간 것은 아니다”라고 선을 그었다. “협상은 김정관 장관이 (하워드) 러트닉 미국 상무장관과 하고 있으며, OMB는 조선업 등 주요 사안을 다루는 부처라 우리 입장을 설명하는 차원”이라고 설명했다. 이는 러셀 보트 OMB 국장과의 면담이 조선업 협력 논의에 초점을 둔 자리임을 시사한 것으로 풀이된다.

김 실장은 “협상은 단일 창구로 진행돼야 한다”며 “베선트 장관이 전체 분위기를 조율하겠지만 실질적 협상은 러트닉 장관과 김 장관 사이에서 이뤄진다”고 말했다.

한편 통화스와프 논의와 관련해선 “우리 외환시장에 미치는 영향에 대해 문제를 제기했고, 미국이 이해한 정도”라며 구체적 프로그램 언급은 피했다. 그는 “보도되는 내용 중에는 아이디어 차원에서 나왔거나 이미 유효하지 않은 것도 있다”며 “단계별로 주제가 바뀌는 협상의 특성상 구체적 내용을 말하긴 어렵다”고 밝혔다.

협상 타결 시점을 묻는 질문에는 “시간에 쫓겨 원칙을 벗어나지 않겠다”는 기존 입장을 재확인하며 “최선을 다하겠다”고만 답했다.