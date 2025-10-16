임오경 “차담회에 무속인 2명 동행” 국힘, 與공세에 ‘무반응’

[헤럴드경제=김영철 기자] 국회 문화체육관광위원회의 16일 국가유산청 국정감사에서 더불어민주당은 이른바 ‘김건희 종묘 차담회’ 의혹을 거세게 비판했다. 국민의힘은 민주당의 이런 공세에 별다른 반응을 보이지 않았다.

문체위 민주당 간사인 임오경 의원은 이날 김 여사가 국가 유산을 사적으로 이용했다는 차담회 의혹과 관련, “국가유산청은 원칙에 어긋난 (김 여사 측의) 요청을 차단하지 않고 장소 사용 요청 절차도 무시했으며, 직원들에게 들기름까지 사용해 바닥을 윤기 나게 닦으라고 청소시켰다”고 말했다.

이어 “방문 결과 기록을 남기지 않으면서 사적 사용을 은폐했는데, 한마디로 특혜·불법 종합선물 세트”라고 비판했다.

임 의원은 또 “(김 여사 차담회에) 동행한 두 사람이 무속인이라는 제보가 들어왔다”며 “정말 국민 알기를 우습게 알지 않으면 이렇게 할 수가 없다”고 지적했다.

같은 당 민형배 의원은 “비공개 차담회는 개인이 국가 유산을 침탈하고 사유화하고 농단한 현장이었다”며 “더 큰 문제는 국가유산청이 김건희 씨의 은폐 시도에 적극적으로 가담했다는 것”이라고 지적했다.

민 의원은 당시 국가유산청장이었던 최응천 전 청장과 윤석열 정부에서 관련 업무를 담당한 신수진 전 대통령실 문화체육비서관, 박현경 전 행정관을 증인으로 불러야 한다고 요구했다.

조계원 의원은 “‘만사건통’ 김건희에 대한 은혜를 가장 많이 베푼 기관이 국가유산청인데, 유산청은 대통령실 핑계만 대고 있다”며 “종묘가 무슨 카페냐”고 비판했다.

양문석 의원 역시 “엄청난 사건에 강 건너 불구경하듯 한 국가유산청이 자기 잘못에는 한마디도 하지 않는다”며 관계자에 대한 징계와 김 여사에 대한 고소·고발 등 조치를 요구했다.

이에 허민 국가유산청장은 “특검과 관계없이 필요하면 수사를 의뢰하겠다”고 답했다.

양 의원은 윤석열 전 대통령이 재임 당시 경북 안동 병산서원을 방문해 소나무를 심은 것과 관련해서도 “아무도 허가하지 않았는데 일방적으로 불법 식수했다”며 “명확하게 행정적·법적 조치를 취하고 수사를 의뢰해야 한다”고 촉구했다.

한편 문체위 국민의힘 간사인 박정하 의원은 이재명 정부에서 국가유산청장 인사 발표가 갑작스럽게 이뤄졌다고 주장하면서 허 청장에게 “혹시 최근 논란이 된 대통령실 김현지 부속실장과 개인적으로 아는 사이인가”라고 묻기도 했다.