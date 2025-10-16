지역 경제·고용 위기… 주민·의회 손잡고 지속 운영 나서

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 봉화군의회와 강원도 태백시의회가 14일 영풍 석포제련소의 지속 운영을 위해 손을 맞잡았다.

지역 경제와 고용 약속을 지키기 위한 양 의회의 공동 대응이 본격화됨에 따라, 석포 지역 주민들의 생존권 확보가 주목받고 있다.

이날 양 의회는 ‘봉화·태백·석포 생존권 사수를 위한 공동투쟁본부’를 방문하고 석포면 현안 대책위원회와 간담회를 진행했다.

봉화군의회 권영준 의장과 의원 2명, 태백시의회 고재창 의장과 의원 5명, 그리고 석포면 현안대책위원회 임광길 위원장과 주민 다수가 참석해 지역 현안을 공유했다.

영풍 석포제련소는 봉화군과 태백시 주민 다수가 근무하는 핵심 산업시설로, 제련소 운영 여부는 지역 경제와 고용에 직접적 영향을 미친다.

양 의회는 제련소의 갑작스러운 가동 중단이나 축소로 인한 경제 위축을 막고, 상생 가능한 지속 운영 방안을 모색하기로 했다.

권영준 의장은 “석포제련소 문제는 단순한 산업 현안이 아니라 지역 주민의 생존권과 직결된 문제”라며 “지속적 가동을 전제로 환경 개선과 지역 상생이 함께 추진될 수 있도록 공동 대응을 이어가겠다”고 강조했다.