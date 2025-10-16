16~17일 코엑스 그랜드볼룸서 개최 지상 최고 28층 526가구, 59·84㎡ 구성 1호선 양주역 역세권…청량리까지 40분대

무주택 자녀에게 추천해줄만 할까 싶어서 둘러보러 왔어요. 설명 들어보니 84㎡(이하 전용면적) 보증금 가격이 3억대면 합리적이네요. 입지도 그렇고 전반적으로 괜찮은 것 같아요. 중흥토건 ‘양주역 중흥S-클래스’ 부스를 찾은 80대 방문객 A씨

[헤럴드경제=신혜원 기자] 16일 서울 강남구 삼성동 코엑스 그랜드볼룸에서 열린 ‘헤럴드머니페스타 2025’의 양주역 중흥S-클래스 전시 부스에는 다양한 연령대 주택 실수요자들의 발길이 이어졌다. 중흥토건이 마련한 부스에서는 공공지원 민간임대 아파트 양주역 중흥S-클래스 공급계획과 단지의 입지 및 상품 특징에 대한 설명을 들을 수 있고, 방문객 대상 청약 상담도 이뤄지고 있다.

올해로 제2회를 맞이한 ‘헤럴드머니페스타’는 ‘웰스 내비게이션’(Wealth Navigation·부의 세계로 가는 지름길)이란 주제로 16~17일 진행된다. 부동산·자산관리·주식·가상자산·대체투자 등 분야별 전문가의 23개 강연과 더불어 양주역 중흥S-클래스 부스를 비롯한 금융·건설·증권·보험 등 기업의 전시 부스 25개가 마련됐다.

양주역 중흥S-클래스는 경기도 양주역세권지구 공동2블록(양주시 남방동 581번지 일원)에 조성되며, 지하 최저 2층~지상 최고 28층 4개동, 59·84㎡ 총 526가구 규모다. 주택형별로 ▷59㎡A·C 264가구 ▷59㎡ B·D 56가구 ▷84㎡A·C 153가구 ▷84㎡B·D 53가구가 공급된다. 2028년 10월 입주 예정이다.

공공지원 민간임대 아파트인 만큼 시세 대비 상대적으로 낮은 임대보증금으로 장기간 거주할 수 있다. 월 임대료 없이 전세로만 계약이 이뤄져 수요자 부담을 낮췄고, 보증금 상승률도 연 5% 이내로 제한된다.

전시 부스 운영을 담당하는 분양 관계자는 “양주역 중흥S-클래스는 시세 대비 저렴한 가격에 10년동안 내집처럼 살 수 있다는 장점이 가장 크다”며 “처음 입주해 10년 거주하신 분들은 분양우선권도 드리기 때문에 내집마련 수요자들에게 합리적 선택이 될 것”이라고 설명했다.

역세권 입지도 갖췄다. 지하철 1호선 양주역이 반경 약 500m에 있고, 지하철 이용 시 7호선으로 환승 가능한 도봉산역까지 15분이면 이동가능하다. 경의중앙선·수인분당선·경춘선 환승역인 청량리역은 40분대, 서울역까지는 1시간 내로 도착할 수 있다. 또한 단지 인근에는 양주 덕정~청량리~삼성역~수원 간 약 84.46㎞를 연결하는 수도권광역급행철도(GTX) C노선이 지날 예정이다.

양주 신흥 주거지로 부상하고 있는 양주역세권 도시개발사업에 들어서는 만큼 생활 인프라도 돋보인다. 단지 바로 앞에는 유양초등학교가 있어 초품아 입지를 갖췄고, 반경 1㎞ 내 양주시청, 양주우체국, 하나로마트 등이 위치하고 도시개발사업 부지 내 계획된 상업용지도 가깝다. 평화로근린공원, 중랑천, 유양천, 불곡산 등도 인근에 있다.

단지 주변에는 경기북부 최대 규모로 조성되는 양주테크노밸리가 206년 완공을 목표로 조성 중이고, 공연·전시·교육 등 다양한 복합문화기능을 갖춘 양주아트센터도 2028년 준공을 목표로 진행되고 있다.

분양 관계자는 “계약금 10% 수준이고, 중도금 무이자기 때문에 부담이 덜하다”며 “일반공급은 무주택 요건만 충족하면 청약통장없이 신청 가능하다”고 말했다.