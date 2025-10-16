15~19일 성수동 일대서 ‘美지엄’ 고메 스트리트부터 스위트존까지 행사 참여시 온라인 20% 쿠폰 지급

SSG닷컴이 서울 성수동에서 첫 오프라인 페스타 ‘美지엄(이하 미지엄)’을 개최한다고 16일 밝혔다.

미지엄은 SSG닷컴 창사 이래 첫 팝업 행사다. 이번 행사를 통해 고객과 접점을 넓히고 마케팅을 강화할 계획이다. 15일 시작된 행사는 19일까지 진행된다.

미지엄은 ‘셀렉티드 뮤지엄(Selected Museum)’ 콘셉트로 꾸며졌다. 100여개의 그로서리·뷰티 브랜드가 4개층, 약 4700㎡의 공간에서 공개된다. 미지엄은 6개 주제로 구성됐다. 고메 스트리트(1층, 스타셰프 요리·이야기 공간), 딜라이트존(1층, 다양한 맛 가득한 체험 공간), 이마트몰 신선 라운지 (2층, 신선한 장보기 스토리 담은 공간), 스위트존(3층, 커피·달콤한 디저트 체험 공간), BEAUTY OF SSG(3층, 뷰티 체험 공간), 미지엄 스테이지(4층, 버스킹과 다양한 맛 경험하는 힐링 공간) 전시·체험 콘텐츠로 조성했다.

‘고메 스트리트’에서는 스타 셰프의 쿠킹 토크쇼와 요리 시연 행사가 열린다. 16일 김도윤 셰프, 17일 최지형 셰프, 18일 남준영 셰프, 19일 김건 셰프의 순서로 진행된다. 같은 층의 ‘딜라이트 존’에서는 CJ제일제당, 농심, 풀무원, 신세계푸드, 고사리 익스프레스, 그로또, 조우, 유화당 등이 참여한다. ‘이마트몰 신선 라운지’는 제철 신선식품 마켓 콘셉트로 꾸몄다. 이마트가 30여년간 쌓아온 신선식품 개발 역량과 운영 노하우를 쓱닷컴이 온라인에서 그대로 구현하고 있다는 점을 부각했다.

‘스위트 존·BEAUTY OF SSG’에서는 최신 유행 디저트와 프리미엄 뷰티 브랜드 체험 행사가 함께 열린다. 스위트 존에는 스타벅스·하겐다즈·벤슨·설성목장·박준서명장·치플레 등이 참여한다. ‘BEAUTY OF SSG’에서는 랑콤·에스티로더·SK-Ⅱ·시슬리·겔랑·바이레도·몰튼브라운·돌체앤가바나 뷰티 등 럭셔리 브랜드와 에스트라·한율 등 아모레퍼시픽 대표 브랜드의 인기 상품 체험존을 마련했다. ‘미지엄 스테이지’에서는 유망 인디 뮤지션이 루프탑에서 버스킹 공연을 펼친다. 박소은·거니·프롬·다린 등이 참여한다.

오프라인 페스타가 종료되는 19일까지 온라인 기획전도 전개한다. 온라인 전용 20% 할인 쿠폰을 통해 오프라인에서 본 제품을 온라인에서 즉시 구매할 수 있다. 이마트몰 장보기 활성화를 위해 신선·가공식품을 최대 50% 할인하는 ‘그로서리 미지엄’ 행사도 준비했다.

방승재 SSG닷컴 마케팅담당은 “고품질 식품부터 고급 화장품까지 취급하는 쓱닷컴의 강점을 직접 체험하고 현장에서 다양한 혜택을 받을 수 있다”며 “오프라인 팝업을 통해 형성된 고객 경험이 온라인으로 확산돼 고객 저변을 넓힐 수 있을 것”이라고 말했다. 신현주 기자