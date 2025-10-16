아이와 함께 배우는 독도의 가치… 수익금 일부 독도 보호 기부

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 글로벌 프리미엄 육아용품 브랜드 브라운 물티슈(BROWN)가 오는 25일 ‘독도의 날’을 기념해 독도사랑운동본부와 협업한 ‘1025 독도에디션 물티슈’를 한정판으로 선보인다.

이번 제품은 *일상에서 아이와 함께 자연스럽게 독도를 기억하고 수호하자”는 취지 아래 기획돼, 생활 속에서 독도 사랑을 실천하는 새로운 방안을 제시했다는 평가를 받고 있다.

‘브라운 1025 독도에디션’은 “독도를 지키는 진짜 히어로, 오늘의 우리”라는 슬로건을 내세워, 독도의 역사와 상징을 감각적으로 표현했다.

제품은 총 4종의 캡 디자인으로 구성됐으며, 브라운의 시그니처 컬러인 골드와 브라운을 조합해 고급스러움을 강조했다.

디자인에는 ▲독도 지명의 변천사와 유래 ▲독도 좌표 및 우편번호 ▲멸종된 독도 바다사자 ‘강치’의 일러스트가 담겨 있어 아이들과 함께 독도의 의미를 학습할 수 있도록 했다.

또한 물티슈 인출 스티커에는 외교부 공식 독도 역사 영상으로 연결되는 QR코드가 삽입돼, 누구나 손쉽게 독도의 역사와 가치를 접할 수 있다.

이번 독도에디션은 브라운의 하이엔드 라인인 ‘VIP 골드브라운’ 제품을 기반으로 제작됐다.

생분해성 레이온 100% 원단을 사용했으며, 신생아도 사용할 수 있는 A등급 성분으로 구성됐다. 여기에 해양심층수와 카카오 추출물 등 천연 원료를 함유해 제품의 품질을 한층 높였다.

브라운 물티슈 관계자는 “독도에디션은 단순한 제품을 넘어, 국민 모두가 일상 속에서 독도 사랑을 실천할 수 있는 상징적인 아이템”이라고 밝혔다.

독도사랑운동본부 역시 “독도를 알리는 일은 거창한 캠페인보다 생활 속 메시지로 이어질 때 더 큰 힘을 발휘한다”며 “이번 협업이 국민적 관심을 확산시키는 계기가 되길 바란다”고 전했다.

한편, ‘브라운 VIP 골드브라운 독도에디션’은 16일 오후 5시, 카카오 톡딜 브라운 공식 스토어를 통해 공개될 예정이며, 판매 수익금의 일부는 독도 홍보 및 보호 활동을 위해 독도사랑운동본부에 기부된다.