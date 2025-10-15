코레일 가을여행 운임 50% 할인

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 한국철도공사(코레일) 전남본부는 문화체육관광부 주최, 한국관광공사 주관의 ‘2025 여행가는 가을’ 프로모션에 참여해 가을철 기차 여행객들을 위한 특별 할인 혜택을 제공한다.

코레일 전남본부(본부장 김진태)에 따르면 남도해양열차(S-train), 동해 산타열차, 백두대간협곡열차(V-train), 서해금빛열차(G-train), 정선아리랑열차(A-train) 등 전국 5개 관광열차의 운임·요금을 50% 할인한다.

이와 함께 청춘 여행객을 위한 철도 자유여행 상품인 ‘내일로’ 패스도 1만 원 할인한다.

프로모션 운영기간은 11월 16일까지며, ‘내일로’는 코레일 홈페이지(korail.com)와 모바일 앱 ‘코레일톡’에서 구매 가능하다.

‘여행가는 가을’ 기간 동안 남도해양관광열차 (S-train)를 이용하면 여수, 순천, 보성 등 남도의 맛과 멋을 편리하게 즐길 수 있다.

기차를 타고 여수엑스포역에 도착하면 푸른 남해바다와 낭만적인 밤바다를 감상할 수 있다.

특히, 다음 달 8일에 열리는 여수 불꽃축제에서는 화려한 불꽃쇼와 함께 잊지 못할 가을밤의 추억을 만들 수 있다.

자연과 함께하는 순천에서는 순천만 갈대밭과 순천만국가정원, 유네스코 세계유산으로 등재된 선암사와 송광사를 둘러보며 고즈넉한 가을 정취 속 평온한 시간을 보낼 수 있으며, 향기로운 보성 녹차밭을 거닐며 힐링의 시간을 보낼 수도 있다.