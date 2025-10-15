[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 의성군이 ‘주민 참여예산위원회’ 위원을 공개 모집한다고 15일 밝혔다.

주민 참여예산 제도를 활성화하고 군민의 예산 참여를 확대하기 위해 서다.

주민 참여예산위원회는 주민이 직접 예산 편성 과정에 참여해 의견을 수렴·검토하고, 주민참여예산 사업의 심의 및 조정 임무를 수행하는 기구다.

이번 모집에서는 총 22명을 선발하며, 지역·예산·행정 분야 경험자뿐 아니라 청년, 장애인, 다문화가정 등 다양한 계층이 참여할 수 있도록 구성할 계획이다.

신청 자격은 의성군에 주소를 둔 주민이나 의성군에 있는 비영리 사회단체의 대표자 또는 회원,의성군에 주소를 두고 관내 중·고등학교에 재학 중인 학생이면 된다.

선발된 위원은 오는 11월 3일부터 2027년 11월 2일까지 2년간 활동하며, 주민참여예산 사업의 심의 및 조정 등 다양한 임무를 수행하게 된다.

김주수 의성군수는 “예산 편성의 전 과정에 주민이 참여하는 주민 참여예산위원회는 투명하고 민주적인 재정 운영을 위한 핵심 제도”라며, “관심 있는 군민 여러분의 적극적인 참여를 부탁드린다”고 밝혔다.

신청을 원하는 군민은 의성군청 기획예산과 예산팀에 신청서를 직접 방문 제출하거나, 우편 및 이메일로 접수하면 된다. 접수 마감은 10월 22일까지이며, 선정 결과는 11월 중 개별 통지될 예정이다.

자세한 사항은 의성군청 홈페이지 고시·공고란 또는 기획예산과로 문의하면 안내받을 수 있다.