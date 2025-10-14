[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 울릉군 여성단체협의회(회장 박선옥)는 14일 한마음회관 대공연장에서 ‘2025년 양성평등주간 기념행사’를 성황리에 개최했다. 이날 행사에는 남한권 울릉군수, 이상식 울릉군의회 의장, 기관·사회단체장 등 300여 명이 참석해 자리를 빛냈다.

이번 행사는 울릉군여성단체협의회가 주최·주관하고 울릉군이 후원했으며, ‘모두가 존중받는 성평등 사회, 모두가 행복한 울릉’을 주제로 진행됐다.

실질적인 양성평등 이념을 구현하고 지역사회에 평등 문화를 확산하기 위한 취지로 마련됐다.

행사는 각 단체 회장 소개를 시작으로 양성평등 유공자 시상, 결의문 낭독, 주제 퍼포먼스, 양성평등 강연 순으로 이어졌다.

특히 개그우먼 김재롱 씨의 강연은 성평등의 의미를 쉽고 유쾌하게 풀어내며 참석자들의 공감과 웃음을 자아냈다.

이날 시상식에서는 양성평등 문화 확산에 기여한 유공자들에게 표창이 수여됐다.

수상자는 △울릉군수상 박정미·홍경민 씨 △군의회 의장상 이현자 씨 △양성평등 부부상 아이코리아울릉군지회 최윤정·권정식 부부 등이다.

박선옥 회장은 개회사에서 “양성평등은 모두가 함께 만들어가는 가치로, 서로 존중하고 함께 성장하는 사회를 위해 오늘 이 자리가 큰 의미를 가진다”며 “더 밝은 울릉의 미래를 향해 함께 나아가자”고 말했다.

남한권 울릉군수는 “양성평등은 우리 사회가 반드시 지향해야 할 핵심 가치”라며 “울릉군은 성별에 관계없이 동등한 기회와 권리가 보장되는 사회를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 강조했다.