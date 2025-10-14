여수상의 데이터센터 입지 결정에 환영 입장문

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] ‘chatGPT’를 개발해 세계 최대의 스타트업 기업에 등극한 OpenAI와 하이닉스반도체를 운영 중인 SK그룹이 한국 내 초대형 데이터센터를 전남에 공동 구축키로 협약을 체결한 데 대해 환영 입장이 나왔다.

여수상공회의소 한문선 회장은 14일 입장문을 내고 “전남도가 재생에너지와 인공지능(AI) 등 첨단산업을 미래 비전으로 설정하며 선제적으로 준비해 온 노력이 결실을 맺은 것”이라며 “이번 AI 데이터센터 유치는 지역 산업 생태계에 중대한 변화를 가져올 전환점이 될 것”이라고 예측했다.

이어 “최태원 SK그룹·대한상공회의소 회장께서 오픈AI와의 협력 논의에 직접 참여해 대한민국 AI 산업의 글로벌 경쟁력 강화를 이끌어 주신 것에 대해 깊이 감사드린다”는 입장을 밝혔다.

이와 함께 한 회장은 “이번 투자가 지역 균형발전과 신산업 전환의 상징이 되기를 바라며, 여수상의는 회원사와 함께 데이터 기반 미래산업 활성화를 위한 산업 전환에 적극 동참하겠다”고 덧붙였다.

앞서 한국을 방문한 샘올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 전남 서남권과 동남권(경북 포항)에 AI 데이터센터를 짓는다고 발표했는데, 전남은 SK가 참여하고 경북은 삼성그룹에서 오픈AI가 추진하는 스타게이트 프로젝트에 참여하게 된다.