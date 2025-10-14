“1000만→고작 1만명, 이건 너무 심했다” 날벼락 맞더니…하루 만에 넷플릭스 2위, 무슨 일이

[헤럴드경제= 박영훈 기자] “넷플릭스 알고리즘의 승리?” 흥행에 참패했던 영화들이 줄줄이 넷플릭스로 향하면서 역주행을 하고 있다. 지난해 1000만 영화들이줄줄이 나왔던 시기에 개봉 고작 1만여명의 관객을 동원하며, 흥행에 크게 실패했던 ‘타로’가 넷플릭스 공개 불과 하루만에 2위까지 올랐다. 넷플릭스에 따르면 12일 기준 ‘대한민국의 톱 10 영화’ 순위에서 ‘타로’는 2위를 차지했다. 개봉 당시 1만여명에 불과했던 작품이 공개 직후 넷플릭스 2위에 오르며 예상 밖 반전을 만들어낸 것이다. OTT 공개 이후 입소문을 타며 “이게 왜 극장에선 못 떴지?”라는 반응이 이어지고 있다. ‘타로’는 2024년 6월 14일 개봉한 작품으로 94분 분량의 19금 공포영화로, ‘한순간의 선택으로 뒤틀린 타로카드의 저주에 갇히는 인물들’을 그린다. 결국 ‘타로’의 역주행은 플랫폼 시대의 새로운 생명력을 보여준다. 넷플릭스는 시간과 공간의 제약이 없는 플랫폼인 만큼, 관람 진입이 낮다. 특히 넷플