[헤럴드경제=이상섭 기자] 김병주 MBK파트너스 회장(가운데)이 14일 서울 여의도 국회에서 열린 정무위원회의 공정거래위원회 등에 대한 국정감사에 증인으로 출석해 발언대로 나오고 있다.


