박경미 민주당 대변인 서면브리핑 “재계 증인 최소화, 기업 옥죄기 멈추고, ‘민생 국감’을 치르겠다는 의지의 표현”

[헤럴드경제=안대용 기자] 더불어민주당은 14일 국민의힘을 향해 “국정감사의 본질을 흐리고 경제 발목을 잡는 행태를 중단하라”며 “대통령이 하는 일이라면 무조건 비판만 하는 행태는 반드시 국민들께서 심판하실 것”이라고 강조했다.

박경미 민주당 대변인은 이날 서면브리핑에서 “‘정쟁 국감’이 아닌 ‘정책 국감’에 함께하기를 바란다”며 이같이 밝혔다.

박 대변인은 “국민의힘은 민주당의 ‘재계 증인 최소화’ 방침이 이재명 대통령의 노골적인 당무 지시에 의한 것이라고 비난했다”고 운을 뗐다.

이어 “대통령은 행정부의 수반이자 국민 경제의 최고 책임자”라며 “현 경제 상황에 대한 깊은 우려를 여당과 공유하고, 국정감사가 경제에 미칠 부정적 영향을 최소화하는 논의는 지극히 정상적인 ‘당정 협의’ 과정이다. 대통령의 우려는 ‘당무 개입’이 아닌 ‘민생 걱정’”이라고 했다.

박 대변인은 “윤석열 정권의 무능과 내란으로 인한 혼란과 세계적인 복합 경제 위기 속에서 기업인들을 줄줄이 국회에 불러 세워 경영 활동의 발을 묶는 것이 국가경제에 도움이 된다고 보나”라며 “경제 상황을 감안해서 국정감사에 기업인들이 발이 묶이지 않았으면 하는 국정 최고 책임자로서의 우려”라고 했다.

그러면서 “민주당의 재계 증인 최소화는 불필요한 기업 옥죄기를 멈추고, ‘민생 국감’을 치르겠다는 의지의 표현”이라며 “국민의힘은 윤석열 정권 시절 대통령이 당내 경선까지 개입했던 흑역사를 벌써 잊었나. 민생을 위한 건전한 소통마저 정쟁의 소재로 삼는 것이야말로 내로남불의 극치”라고 했다.