[헤럴드경제(문경)=김병진 기자]경북 문경시는 ‘2025년 문경사과축제’를 오는 18일부터 26일까지 9일간 문경새재도립공원 일원에서 개최한다고 14일 밝혔다.

올해로 20주년을 맞이한 문경사과축제는 문경사과의 명성과 함께 성장하며 새롭게 도약하는 문경사과의 미래를 다짐하는 뜻깊은 축제를 준비했다.

이번 축제는 문경을 대표하는 감홍사과가 가장 맛있게 익는 숙기에 맞춰 열려 축제장을 방문하는 방문객들에게 최상의 맛을 선사한다.

감홍사과는 과실 표면에 검은색 반점이 생기는 고두병에 피해가 많아 다른 지역에서는 재배를 포기하는 품종이었는데 문경에서는 칼슘비료를 활용한 재배법 적용 및 동록 방지기술 개발을 통해 피해를 획기적으로 낮추고 다량 생산에 성공했다.

다소 못생겼다는 평가를 받지만 1993년 문경에서 시험 재배한 이후 꾸준한 품종 개량과 재배방법 개선으로 최근에는 모양도 예쁘면서 맛도 뛰어난 사과로 자리매김했다.

문경감홍사과는 하나의 무게가 350g 이상으로 크고 당도는 16.5브릭스(Brix) 이상으로 웬만한 과일보다 훨씬 달콤하고 산도는 0.48% 정도로 신맛이 적은 것이 특징이다.

문경감홍사과는 ‘한 번도 못 먹은 사람은 있어도 한 번만 먹은 사람은 없다’는 말이 어울리는 온전히 맛으로 승부하는 사과이고 인생에서 꼭 맛봐야 할 사과라는 의미를 담아 ‘인생감홍’이라는 별칭을 가지고 있다.

문경감홍사과의 인기가 높아지면서 전국적으로 재배 농가가 증가해 800ha 가량 재배되며 주산지인 문경은 65%인 520ha를 재배하고 있다.

이번 문경사과축제는 개막식에 앞서 문경 농업의 결실인 문경 감홍의 비상(飛上)을 기념하는 감홍사과나무 퍼포먼스가 펼쳐지고 이어 김용빈, 안성훈, 전유진, 손태진 등 국내 정상급 인기가수의 축하공연이 이어져 관객들의 귀를 사로잡는다.

올해는 축제 20주년을 맞아 문경사과홍보관을 새롭게 단장했다.

외부에서도 홍보관 내부를 볼 수 있는 투명 에어돔에 사과품평회 수상작 전시, 프리미엄 문경감홍사과 특별홍보 및 포토존 등으로 꾸민 문경사과홍보관을 처음 선보일 예정이다.

축제 기간에는 문경새재 1관문 앞 잔디광장 전체를 문경사과 플레이그라운드로 꾸며 가족 단위 방문객을 위한 놀이터(감홍노래방, 사과모자만들기, 사과인생네컷, 에어바운스 등) 및 다양한 프로그램을 마련해 축제의 즐거움을 더할 계획이다.

맛있다는 감홍사과는 이름값만큼 가격도 제법 비싸다. 하지만 축제장에서는 무료로 맘껏 맛볼 수 있다.

17농가가 준비한 판매장에서는 모두 시식을 할 수 있도록 준비했고 농가마다 미세한 맛의 차이가 있어 시식한 뒤에 마음에 드는 농가의 사과를 구매하면 된다.

온라인으로도 19농가가 축제에 참가해 구매가 가능하다. 이 시기에 출하하는 시나노 골드 품종과 축제 끝 무렵에는 부사 품종도 구매할 수 있다.

농산물축제의 특징인 체험도 빠지지 않는다.

13개 농장에서 참여하는 사과따기 체험은 역시 무료로 진행하며 수확한 사과는 현장에서 구매할 수 있다.

특히 25일 문경새재 잔디공원 일곱난쟁이 사과밭에서는 1인당 2개씩 무료로 사과를 딸 수 있는 체험행사도 열린다.

사과나눔 행사는 게릴라 이벤트로 수시로 진행할 예정이며 24일 애플데이와 26일 폐막식 이후에 사과를 무료로 나눠줄 예정이다.

이번 축제에는 문경오미자와 표고버섯 등 문경특산물 판매장도 32개 업체에서 참가해 함께 구경하며 구매해도 된다.

특히 축제 폐막 이후에도 문경사과와 농특산품을 구매할 수 있는 직거래 장터는 11월 2일까지 연장 운영되어 가을 단풍으로 물든 문경새재를 찾은 관광객의 만족도를 높일 것으로 기대된다.

신현국 문경시장은 “문경의 자랑인 감홍사과는 오직 10월에만 만날 수 있는 특별한 사과”라며 “깊어가는 가을 문경새재 단풍길을 걸으며 제철을 맞은 인생감홍을 맛보시고, 가족과 함께 축제를 만끽하시길 바란다”고 말했다.