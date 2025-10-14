[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경북 경산시는 지난 13일 경산시민운동장에서 시·군 통합 30주년을 기념하는 ‘제30회 경산시민의 날 기념 경축식 및 슈퍼콘서트’를 개최했다.

이날 행사는 7000여명의 시민을 비롯해 조현일 경산시장, 조지연 국회의원, 안문길 시의장 등 도·시의원과 지역 기관장들이 참석했다.

행사에 앞서 통합 30주년을 상징하는 시민 공모 명칭 ‘온마루 광장’(舊 경산생활체육공원 어귀마당)의 제막식이 진행됐다.

조현일 시장과 시민 대표가 함께 제막 버튼을 눌러 시민 모두가 공유하는 상징 공간의 탄생을 알렸다.

특히 시민의 추억을 담은 타임캡슐 봉인 퍼포먼스와 경산~울산 간 고속도로 건설 기원 퍼포먼스가 펼쳐져 시민들의 뜨거운 호응을 얻었다.

조현일 경산시장은“경산은 지난 30년 시민 모두의 땀과 열정으로 경북 3대 도시로 우뚝 섰다”며 “앞으로의 30년은 경북을 넘어 대한민국을 밝히는 항성도시, 상상 그 이상의 경산을 시민과 함께 만들어 가겠다”고 말했다.