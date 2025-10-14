‘유럽 프리미엄 식품 캠페인’ 한식+유럽식품 조화 시도 눈길 사프란 닭볶음탕 육수로,의외의 풍미 남은밥,남은찌개+치즈=그라탕 재탄생

[헤럴드경제=함영훈 기자] ‘유럽 프리미엄 식품(Premium European Products)’은 라트비아와 그리스의 우수한 식품, 식재료를 한국,캐나다,말레이시아 등지에 소개하는 캠페인이다.

그리스의 PDO(원산지 명칭 보호) 인증 식품과 라트비아의 고품질 유제품은 유럽의 까다로운 우수식품 기준을 통과한 프리미엄 식재료들이다.

우리에게 다소 생소하지만 과거 브레멘과 함께 한자동맹의 거점이었던 라트비아(수도 리가) 낙농위원회는 지난 6월 10~13일 킨텍스(KINTEX)에서 열린 ‘2025 서울 푸드 & 호텔’ 전시회에 참가해 한국민의 호평을 받은바 있다.

‘유럽 프리미엄 식품’ 캠페인이 한식과의 컬래버레이션을 도모하고 있다.

이 캠페인을 주도하는 유라시아 음식 전문가들은 그리스 올리브와 엑스트라 버진 올리브오일, 천연 건포도, 사프란, 마스티하, 그라비에라 치즈는 한식과도 다양한 조화를 이룰 수 있는 식재료들로 소개했다.

올리브오일을 나물무침이나 전, 샐러드에 드레싱으로 활용하면 풍미를 한층 높일 수 있다고 평가했다.

아울러, 고소함과 달콤함이 어우러진 그라비에라 치즈는 김치찌개, 찹쌀떡, 샌드위치 등 한식 재료와도 뛰어난 궁합을 보여준다는 한식컬래버 결과도 공개했다.

사프란은 대한민국 정통 궁중 요리나 다양한 탕류의 향신료로 활용할 수 있고, 달콤한 건포도와 마스티하는 디저트나 간식, 베이킹 등에 활용하기 좋다고 한다.

특히, 그라비에라 치즈는 얼큰한 김치찌개에 넣어 이색적인 풍미를 낼 수 있다. 찌개가 완성된 후 치즈 한 조각을 올리면 부드러운 식감과 고소한 맛이 국물에 녹아 들어 치즈 김치찌개나 치즈 그라탕처럼 즐길 수 있다.

재활용과정의 한식이 유럽 프리미엄 식품을 만나 근사한 새 요리가 되는 과정도 공개했다. 남은 김치찌개와 밥에 치즈와 우유를 더해 오븐이나 전자레인지에 구우면 색다른 치즈 김치찌개 그라탕이 완성된다는 것. 올리브유는 한식 나물무침이나 전(煎) 요리에 참기름 대신 사용할 수 있다.

나물이나 구운 두부, 생선구이 마무리에 올리브유 한 스푼을 더하면 깔끔하면서도 깊은 풍미를 더할 수 있다.

건포도는 잡채, 샐러드, 비빔밥 등에 넣어 식감과 단맛을 살릴 수 있고, 사프란은 육수 베이스의 탕이나 닭볶음탕에 활용하면 고급스러운 색감과 향을 더한다고 한다.

라트비아의 치즈, 커드스낵, 프리미엄 건과일, 유기농 젤리 등은 청정한 자연 환경에서 생산된 천연 간식으로, 깨끗하고 순수한 맛이 특징이다.

첨가물을 최소화하고 투명한 생산 과정을 지향하는 라트비아 식품은, ‘클린 라벨’과 건강한 먹거리를 중시하는 한국 소비 트렌드와도 잘 맞닿아 있다고 전문가들은 평가했다.

라트비아 치즈와 커드스낵은 신선한 과일, 견과류와 함께 아침식사나 술안주로 즐길 수 있다.

샌드위치나 토스트와 곁들이면 한층 풍성한 식사가 된다.

유기농 젤리와 건과일은 아이들 간식이나 한국식 디저트에 자연스러운 단맛과 풍부한 풍미를 더한다.

캠페인측 관계자는 “유럽 프리미엄 식품은 청정한 환경에서 전통적인 방식으로 생산돼 믿을 수 있는 품질을 자랑하며, 한국 소비자들의 일상에 새로운 맛의 가치를 전한다”면서 “유럽 프리미엄 식품의 진정성과 품질을 직접 경험하며, 색다르고 특별한 간식과 요리를 만들어낼 수 있을 것”이라고 밝혔다.