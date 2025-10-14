[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]계명문화대는 지역 청년들의 취업 준비를 지원하기 위해 달서구청과 협업해 ‘꿈이룸 옷장(무료 면접 정장 대여소)’을 운영한다고 14일 밝혔다.

‘꿈이룸 옷장’은 대구 지역에 거주하는 만 34세 이하 취업준비생을 대상으로 하며 달서구 주민은 만 39세까지 이용할 수 있다.

대여소는 지하철 2호선 계명대역 지하 2층에 위치해 있으며 평일 오전 10시부터 오후 5시까지 대여와 반납이 가능하다.

정장 구성은 재킷, 바지(또는 치마), 셔츠, 구두, 타이 등으로, 1인당 연간 3회(2박 3일 기준)까지 무료로 이용할 수 있다. 달서구 거주자는 최대 6회까지 대여가 가능하다.

최근 이용자 증가로 인해 면접복 수량을 확대하는 등 서비스 품질 향상에도 주력하고 있다.

대여를 원하는 청년은 전용 온라인 신청 페이지를 통해 예약 후 면접 증빙서류와 신분증을 지참해 방문하면 된다.

김재현 대학일자리플러스센터장은 “청년들이 면접 준비에 필요한 정장을 무료로 대여받을 수 있도록 지원함으로써 경제적 부담을 줄이고 취업에 더욱 집중할 수 있기를 바란다“고 말했다.