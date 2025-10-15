최근 아파트, 지역 내 최초 특화설계·커뮤니티시설 앞세워 분양시장 경쟁력 확보

신영지웰 평택화양, 화양지구 최초 건식사우나·풋살장·물놀이터·세대창고 도입

건설사들이 아파트 분양시장에서 ‘지역 내 최초’ 타이틀을 내건 ‘퍼스트 마케팅(First Marketing)’을 활발하게 펼치고 있다. 높아진 수요자들의 눈높이에 발맞춰, 기존과는 다른 새로운 주거 경험을 제공하고자 지역에서 한 번도 선보이지 않았던 특화 요소들을 앞세우며 분양 시장에서 차별화 전략을 강화하는 모습이다.

공급자 입장에서는 희소성 높은 상품 기획을 통해 브랜드 가치를 끌어올릴 수 있고, 수요자 입장에서는 차별화된 설계와 커뮤니티 등을 단지 내에서 누릴 수 있다는 점에서 실질적인 만족도를 기대할 수 있어 ‘윈윈(Win-Win)’ 전략으로 평가된다.

통상적으로 개발 초기 단계의 택지지구나 도시개발지구에서는 마수걸이 분양, 첫 브랜드 단지 등 공급 자체의 상징성을 강조하는 마케팅이 주를 이루고, 일정 수준 이상의 공급이 이뤄져 안정화된 상태의 지역에서는 기존 단지들과의 차별화를 위해 처음 적용하는 특화 평면, 시스템, 커뮤니티 등 상품특장점에 초점을 맞춰 마케팅을 진행한다.

특히 건설사들이 가장 주력하는 차별화 포인트는 커뮤니티 시설이다. 집의 개념이 단순한 주거 기능에서 일과 운동, 여가, 취미 생활까지 가능한 ‘멀티 라이프 공간’으로 진화하고 있기 때문이다.

실제로 올해 초 한국갤럽조사연구소 등이 발표한 ‘2025 부동산 트렌드’ 보고서는 이러한 경향을 수치로 보여준다. 보고서에 따르면, 선호하는 주거 특화 요소 중 ‘다양한 커뮤니티가 갖춰진 주택’이 34%의 응답률로 1위를 기록했다. 이는 전년 대비 9%p 상승한 수치로, 커뮤니티 시설에 대한 선호도가 뚜렷하게 증가했음을 보여준다.

이런 흐름 속에서, 지역 내 최초로 커뮤니티 시설을 도입해 분양한 아파트가 입주 후 시세가 크게 상승하는 사례도 나오고 있다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면, 경기도 파주시 ‘운정신도시제일풍경채그랑퍼스트’ 전용 84㎡는 지난 6월 4억8,000만 원에 거래되며 신고가를 경신했다. 해당 단지는 운정신도시 내 최초로 실내 수영장을 도입해 차별화된 커뮤니티 시설로 주목받았으며, 수요자들의 높은 호응이 시세에 반영됐다는 분석이다.

화성시 ‘e편한세상남양뉴타운’도 마찬가지다. 지난 8월, 전용 84㎡가 5억 원에 거래되며 기존 가격을 뛰어넘는 신고가를 기록했다. 이 단지는 남양뉴타운 내 최초로 남녀 사우나 시설을 포함한 프리미엄 커뮤니티를 도입해 단지 경쟁력을 높였다.

부동산 업계 관계자는 “소비자들은 단지의 입지나 가격뿐 아니라 이 단지에서만 누릴 수 있는 것이 무엇인지 주의 깊게 살펴보고 결정한다”며 “지역 최초로 도입된 시설이나 상품은 단지의 상징성을 높일 뿐만 아니라, 향후 시세에도 긍정적인 영향을 미치는 경우가 많다”고 말했다.

이 가운데 ㈜신영화양지구개발피에프브이가 평택 화양지구에 공급한 ‘신영지웰 평택화양’이 지역에서 처음으로 선보이는 여러 편의시설을 갖춰 주목받는다.

신영지웰 평택화양은 화양지구 9-1블록(경기도 평택시 현덕면 화양리 일원)에 지하 2층~지상 최고 29층 10개동 총 999가구 규모로 조성되는 대단지다. 전 가구가 실수요자들의 선호도가 높은 전용 84㎡ 단일 평형으로 구성된 것이 특징이다.

단지는 남향 위주의 단지 배치를 통해 채광과 통풍 효율을 높였고, 전체 부지면적의 약 35%를 조경에 할애해 주거 쾌적성을 더했다. 무엇보다 화양지구 내 최초로 도입되는 세대창고, 건식사우나, 풋살장, 물놀이터를 화양지구 내 최초로 도입한다. 이 외에도 다목적체육관, 스크린골프, 골프연습장, GX룸, 휘트니스, 1인독서실, 작은도서관 등 다채로운 커뮤니티를 갖춘 랜드마크급 상품성이 돋보인다.

수도권에서 보기 드문 착한 분양가도 강점으로 꼽힌다. 최근 시행된 대출 규제와 스트레스 DSR 3단계를 피한데다 국민평형 기준 분양가가 4억 원대 중반으로, 최근 평택 분양단지들 가운데 가장 합리적이라는 평가다.

무주택 실수요자들의 부담을 낮춘 파격적인 계약조건도 갖췄다. 1차 계약금 500만 원을 비롯해 중도금 전액에 대해 무이자 혜택을 적용한다. 특히, 계약자를 대상으로 계약 축하금 500만 원을 제공하고 있어 입주 시까지 부담해야 하는 금액이 사실상 없는 셈이다. 계약 이후 전매도 가능한 만큼 실수요와 투자수요 모두에게 높은 관심을 받고 있다는 게 분양관계자의 전언이다.

신영지웰 평택화양은 화양지구 최중심 입지에 들어선다. 1분 거리에 중심상업지역이 위치하며, 공공청사와 종합병원도 도보권에 조성될 예정이다. 단지 앞 초등학교 개교가 예정돼 있고, 중∙고교와 학원가도 가까워 교육 여건도 우수하다. 홈플러스(평택안중점) 및 인근 현화∙송담지구 인프라도 공유할 수 있어, 입주 후 주거 만족도가 기대된다.

사통팔달 교통망도 강점이다. 38번 국도와 서해안고속도로를 통해 지역 내외 이동이 편리하며, 최근 개통된 서해선 복선전철과 평택선 안중역을 통해 광역 접근성도 크게 개선됐다. 여기에 GTX-A·C 노선의 평택 연장 등 추가적인 광역 교통망 확충 계획이 있어 앞으로 교통 편의성은 더욱 향상될 전망이다.

신영지웰 평택화양의 견본주택은 경기도 평택시 안중읍 송담리 일원에 위치해 있다. 입주는 2027년 4월 예정이다.