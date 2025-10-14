- 3분기만에 전년 실적 근접 신기록 갱신 행진 가속화…2년에 두배씩 퀀텀점프 고속 성장세

- 캐시카우인 시트마스크, 하이드로겔 마스크 넘어 신성장동력 스킨케어·패드·토너로 매출과 포트폴리오 다변화

- 독자 기술 플랫폼 기반 글로벌 협업 확대, 제2공장 완공시 CAPA 50% 이상 증설로 매출 수직 상승 예고

화장품 OEM/ODM 전문기업 ㈜이미인(대표 김주원, 박정완)이 하이드로겔 마스크 인기에 스킨케어 까지 신성장동력으로 추가되면서 2년에 두배씩 퀀텀점프하는 고속 성장세를 구가하고 있다.

이미인은 14일 올해 3분기 누적 매출이 1130억 원, 영업이익이 105억 원 수준에 이를 것으로 잠정 집계했다. 이는 전년 동기 대비 각각 29%, 44% 증가한 수치이다. 2025년에는 매출 1500억 원, 영업이익 140억 원을 무난히 달성할 것으로 기대되며, 성장세가 한층 더 가속화될 전망이다.

이미인은 설립 이래 처음으로 지난 2024년 매출 1000억원 시대를 열면서 1217억 원 매출을 기록했다. 2021년 매출 605억 원, 2022년 674억 원, 2023년 863억 원으로 이어진 성장 흐름의 연장선이다. 불과 2년 만에 매출 규모가 두 배 가까이 성장한 것이 주목할 만한 성과로 꼽힌다. 영업이익 역시 2024년 78억 원에서 올해 140억 원으로 두 배 가량 확대될 것으로 예상되며, 안정적인 수익성 개선세를 보여주고 있다. 이러한 성장세의 핵심 요인은 국내외 시장에서 동시에 견조한 실적을 낸 제품 포트폴리오다. 특히 기초 스킨케어 제품군과 하이드로겔 제품군이 전년 동기 대비 각각 30% 이상 성장하며, 매출과 수익성 확대를 견인했다. 글로벌 ODM 업계가 전반적으로 주춤한 흐름을 보이는 가운데, 이미인은 하반기에도 내수 시장을 기반으로 이러한 성장세를 이어가며 차별화된 경쟁력을 입증하고 있다.

이미인 실적 개선의 배경에는 스킨푸드와 협업해 선보인 ‘캐롯카로틴 데일리 마스크’를 비롯한 다매 마스크 시리즈가 있다. 다매 마스크는 스킨푸드의 스테디셀러 제품으로 이미인에서는 약 120만 개 이상의 제품을 누적 납품해 왔다. 또한 스킨케어 브랜드 랩앤컴퍼니(주)의 ‘아임프롬 블랙라이스 토너’ 등 관련 시리즈가 역시 누적 합산 40만 개 판매를 돌파해 장기 흥행 궤도에 진입한 사례로 꼽힌다. 해당 두 제품군을 통해 이미인은 국내 ODM 시장에서 안정적인 성장 기반과 업계 내 신뢰도를 강화했다.

이 같은 성과는 제품 포트폴리오 다변화 전략의 효과로도 읽힌다. 이미인은 기존 강점인 하이드로겔 마스크를 넘어 스킨케어·패드·토너와 같이 기초제품 군으로 사업범위를 확장하며 고객사 니즈를 충족해왔다. 이러한 포트폴리오 확장은 ODM 파트너십의 안정성을 높이는 동시에, 성장세를 장기적으로 이어갈 수 있는 기반을 마련했다는 평가다. 이어 고분자 하이드로겔·마이크로 캡슐화 제형·무유화제 자외선 차단 기술(PCT 기반) 등 독자 기술 플랫폼은 글로벌 협업으로 확장돼, 아마존(Amazon), 울타뷰티(Ulta Beauty), 부츠(Boots), 메카(MECCA), 나이카(Nykaa) 등 세계 주요 유통망에서 이미인이 제작한 제품이 판매되고 있다.

이미인의 향후 성장 궤도도 가시화되고 있다. 이미인은 현재 제2공장 건설을 진행 중으로, 완공 시 생산 CAPA는 기존 대비 50% 이상 확대된다. 이는 글로벌 고객사의 대형 프로젝트 수주 증가에 대응하는 한편, 생산 안정성을 강화해 공급망 전반에서 신뢰도를 높일 수 있는 기반이 될 전망이다. 또한 ESG 경영 기조에 맞춰 친환경 공정 전환, 비건·클린 뷰티 포트폴리오 확장도 병행하고 있다.

이미인 관계자는 “최근 히트 제품들의 판매량 증대가 실적 성장세로 직결되고 있으며, 앞으로 더욱 큰 도약을 이뤄내겠다는 자신감을 갖고 있다”며 “앞으로도 생산 CAPA와 포트폴리오를 확대해 글로벌 고객사와의 협력 범위를 넓혀, 한층 높은 매출과 수익성을 달성하겠다”고 밝혔다. 이어 “ODM 업계의 혁신 파트너로서 K-뷰티의 위상을 제고하는 데 기여할 것”이라고 덧붙였다.

한편, 이미인은 2006년 ‘시트 마스크’ 전문 기업으로 출발해 하이드로겔이라는 새로운 카테고리를 개척하며 글로벌 K-뷰티 ODM 업계를 대표하는 기업으로 성장해왔다. 축적된 노하우와 독자 특허 기술을 기반으로 스킨케어 전반으로 포트폴리오를 넓히며, 현재는 ‘글로벌 토털 스킨케어 ODM’으로 도약하고 있다. 전 세계 100여 개국, 240여 개 고객사와 협력하며 글로벌 주요 유통 채널에 제품을 공급하고 있으며, 코스모프루프·메이크업 인 뉴욕 등 세계 주요 전시회에도 꾸준히 참가하며 글로벌 네트워크를 확장해왔다.

이미인은 국내 마스크팩 ODM 기업 최초로 CGMP(우수화장품 제조 및 품질관리기준) 인증을 획득한 바 있으며, 원자재 입고부터 출하까지 전 과정을 철저히 관리하는 품질 경영 체계를 운영한다. 또한 ODM 업계에서 독보적으로 구축한 하이드로겔 전용 설비와 원스톱 생산 체계를 기반으로, 고기능 성분을 안정적으로 담아낼 수 있는 차별화된 제형 기술력을 보유하고 있다. 이러한 경쟁력은 글로벌 주요 플랫폼에서 상위권을 차지한 베스트셀러 제품으로 입증되었으며, 앞으로도 혁신과 품질을 바탕으로 K-뷰티를 대표하는 ODM 리더십을 더욱 공고히 해나갈 계획이다.