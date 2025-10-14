[헤럴드경제=김성훈 기자] 그룹 DJ DOC의 이하늘이 공개적으로 이재명 대통령을 옹호하는 발언을 한 후 일부 극우 누리꾼들로부터 공격받고 있다고 밝혔다.

이하늘은 13일 자신의 유튜브 채널 ‘잡기왕 이하늘’에서 “(극우 누리꾼들이) 이제 슬슬 우리집, 엄마부터 해서 식구들을 욕하기 시작했다”며 “심지어 내 출생의 비밀이 밝혀졌다. 저보고 중국인이라고 하더라”고 말했다. 자신이 이 대통령 지지 발언을 하자 일부 누리꾼들이 ‘좌파몰이’를 하며 비난하고 있다는 것.

이하늘의 인스타그램에서도 논쟁이 붙고 있다. 일부 누리꾼들은 댓글과 DM(다이렉트 메시지)로 이하늘을 비판하며 중국 출신이냐고 몰고 간 반면, 다른 누리꾼들은 “형 다시 봤다”, “소신 발언 감사하다” 등 응원 댓글을 남겼다. 이하늘은 자신을 비난하는 누리꾼들의 계정 아이디와 대화 내용을 공개하며 “저쪽 특. 별걸 다 믿음”, “긁혔네” 등의 표현으로 응수했다.

이하늘은 최근 이 대통령을 지지하는 발언을 한 바 있다. 그는 지난 7일 진행한 라이브 방송에서 “이재명 대통령이 지금까지 대통령들 중에 역대급으로 잘하고 있지 않나. 지금까지 이런 대통령이 어딨었나”라고 밝혔다. 또 “어떻게 전두환 때부터 저쪽 애들은 대통령만 했다 하면 나라를 말아 먹으려 그러고 다 감옥을 가냐”며 비판하기도 했다.

이하늘은 또 다른 영상에서는 “내가 요즘 이재명이 잘하고 있다고 말하니까 어떤 애들이 ‘이재명이 뭘 잘하냐, 중국인 무비자로 들어와서 범죄 늘었다’고 하더라”며 “이거 윤석열이 만든 거야. 윤석열, 한덕수, 주진우 너희가 만든 거야. 참 웃기다. 어떻게 그런 애들만 거기에 다 모여 있냐”고 말했다.

해당 발언이 이슈가 되자 극우 성향의 만화가 윤서인은 “좌파는 정신질환”이라며 “좌파 주제에 중국인 입국을 싫어하는 게 웃음 포인트”라고 비난하기도 했다.

이하늘은 자신의 정치적 발언에 대해 “어떤 색깔을 두고, 적을 두고 얘기한 게 아닌, 단지 생각을 말한 것”이라며 “그걸 갖다 놓고 자기들끼리 편을 나누고, 사회적 왕따를 시킨다. 그게 걔네들 습성”이라고 비판했다. 이어 “외모 비하하고, 가족 건들고, 패드립(‘패륜적 드립’의 줄임말. 부모님이나 조상과 같은 윗사람을 욕하거나 놀리는 것)하고, 그게 걔네들 수준”이라며 “패드립에 중국인이라고 허위 사실을 유포하고, 정말 너무 후지다. 아무 생각도 없고, 요즘 이게 유행인지 선동당해서 아무 생각 없이 같이 떠드는 모자라는 사람이라 이제는 믿고 걸려야겠다”고 덧붙였다.

이하늘은 “저도 중국 이미지가 좋진 않지만, 중국 전체를 싸잡아 욕할 필요는 없지 않나. 애들이 밴댕이 소갈딱지다. 누굴 혐오하고 미워하고 따돌린다”라고 말하기도 했다.

한편 최근 실시된 여론조사에서는 이재명 대통령의 지지율이 50%대로 나타난 바 있다. 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 29일부터 이달 2일까지 전국 18세 이상 유권자 2017명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령 국정수행을 긍정적으로 평가한 응답자는 53.5%로 전주보다 1.5%포인트 상승했다. 9월 첫째 주(1∼5일) 56.0%를 기록한 후 3주 연속 하락세를 보이다 반등한 수치다. 이 대통령의 국정수행을 부정적으로 평가한 응답자는 43.3%로 전주 대비 0.8%p 내렸다.