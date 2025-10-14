[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]원전 및 전력산업 현장기술인력 양성을 위해 설립된 (재)원전현장인력양성원(원장 이인식, 이하 양성원)은 오는 12월 7일까지 2026년 제15기 취업과정 교육생을 모집한다고 13일 밝혔다.

이번에 선발하는 교육과정은 비파괴검사, 전기제어, 재료융합(용접) 등 3개 과정으로, 해당 교육은 2026년 1월 5일부터 4월 10일까지 약 3개월이다.

교육비는 전액 무료로 교육생에게 기숙사 제공과 함께 교재비·실습재료비·실습복·안전화 등을 지원하고 교육장려금과 취업장려금을 지급할 예정이다.

또 교육생의 취업 지원을 위해 이력서 작성 및 VR 활용 면접, 취업상담 등의 특별 프로그램을 운영하며 약 51여 개사의 원자력 등 연관기업과의 산학협력을 통해 취업의 폭을 넓혀나가고 있다.

양성원은 2019년 6월에 개원해 원전산업 현장에 우수인력 공급으로 청·장년 실업을 해소하고 원전운영의 안전성을 강화하기 위해 경북도, 경주시, 한국 수력원자력㈜이 공동으로 출연한 교육기관으로 취업과정 교육생의 취업률은 81%이고 자격증 취득률은 90%이다.

지원서는 양성원 홈페이지에 접속해 회원으로 가입한 후 QUICK MENU의 ‘취업교육과정’에서 작성해 제출하면 된다.