지역 정원을 직접 가꾸는 마을정원사 총 189명 양성, 일상 정원문화 확산 앞장서 지난 13일부터 마을정원사 40명 대상 ‘심화과정’ 시작, 정원관리 전문 역량 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 정원오)는 주민과 함께하는 일상 속 정원문화 확산을 위해 총 189명의 마을정원사를 양성한 데 이어, 이달부터는 전문 역량 강화를 위한 ‘마을정원사 양성교육 심화과정’을 운영한다.

성동구의 ‘마을정원사 양성교육’은 이론과 실습을 함께 진행, 주민들이 생활 속에서 정원문화를 배우고 직접 정원을 조성하고 가꿀 수 있도록 돕고 있다.

구는 지난해부터 현재까지 교육 기본과정을 총 10기까지 운영하였으며, 지난 1일에는 9기와 10기 수료생 36명을 마을정원사로 신규 위촉했다. 이로써 성동구는 현재까지 총 189명의 마을정원사를 양성하게 됐다.

위촉된 마을정원사들은 중랑천 웰컴정원, 마장동 자작나무숲 정원 등 성동구 지역 내 조성된 정원을 전담하여 관리하는 자원봉사 활동을 정기적으로 실시하고 있다.

아울러, 구는 보다 전문적인 역량을 갖춘 마을정원사 양성을 위해 ‘마을정원사 양성교육 심화과정’을 10월부터 새롭게 개설했다. 기본과정은 정원의 개념, 식물의 이해, 정원 디자인 입문 등 마을정원사로서 기초 소양을 다지는 데 집중했다면, 심화과정은 전문적인 이론 강의와 현장 실습을 제공한다.

심화과정 교육(1·2기)은 10월 13일부터 11월 12일까지 성동 가드닝센터(왕십리로11길 23)에서 진행되며, 기본과정을 수료한 정원사 40명을 대상으로 총 10회에 걸쳐 운영할 계획이다.

교육 주요 내용은 ▲계절별 정원관리 ▲병충해와 잡초 대응 ▲정원 유지관리 및 종자 채집 ▲정원디자인 심화 ▲정원 견학 등이다.

이번 교육을 통해 마을정원사들은 전문적인 이론 학습과 현장 경험을 통해 실제 정원 유지·관리에 적용할 수 있는 더욱 실질적인 역량을 기르게 될 것으로 기대된다. 교육 수료 후에는 관련 분야 자격증 취득이나 녹색 분야 일자리로도 연계될 수 있도록 지원할 예정이다.

정원오 성동구청장은 “지역 곳곳에서 직접 정원을 가꾸며 일상 속 정원문화 확산을 이끌어온 마을정원사들이 심화과정 교육을 통해 더욱 전문적인 역량을 키울 수 있길 기대한다”며 “앞으로도 지속적인 마을정원사 양성과 더불어 주민 누구나 일상 가까이에서 정원을 만날 수 있는 ‘5분 일상정원도시 성동’을 만들어 나가겠다”고 말했다.