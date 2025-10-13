한국열린사이버대학교·한국해안숲보전협회와 MOU 체결, 주민 교육·해안숲 보전 공동 추진

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 울릉군이 지역 발전과 주민 복지를 위해 교육 및 환경 관련 기관과 협력에 나섰다.

울릉군은 13일 군청 군수실에서 한국열린사이버대학교, (사)한국해안숲보전협회와 상호협력 업무협약(MOU)을 체결하고, 교육·연구·실천 활동을 공동으로 추진하기로 했다.

이번 협약은 울릉도의 자연환경 보전과 주민 교육 기회를 동시에 확대하기 위해 마련됐다.

세 기관은 △공동 학술 연구 및 정보 교류 △홍보 및 협력 마케팅 △장학제도 운영 및 입학금 면제 △울릉도 해안숲·생태 보전 사업 △원격 학위 과정 운영 △지역 특화 인재 양성 프로그램 등 다양한 분야에서 협력할 계획이다.

특히 한국열린사이버대학교는 울릉군 추천자를 대상으로 입학금 면제와 장학 혜택을 제공하며, 원격교육을 통한 지역 인재 양성에 이바지할 예정이다.

학교 측은 이미 전국적으로 지역사회와 연계한 환경·복지 교육 프로그램을 운영하며, 소외 지역 주민의 학습 기회를 늘린 경험이 있다.

(사)한국해안숲보전협회는 전국 해안 숲 복원 및 생태 보전 사업을 추진해 왔으며, 울릉도에서는 해안 생태계 조사와 숲 조성, 주민 참여형 환경 교육 프로그램을 운영한 바 있다.

이번 협력을 통해 울릉도 특화 보전 사업과 주민 체험형 교육 프로그램이 연계될 전망이다.

남한권 군수는 “이번 협약은 울릉군 자연과 주민 모두에게 실질적인 혜택을 제공하는 협력의 시작”이라며, “교육과 환경, 행정이 함께하는 지속 가능한 울릉형 모델을 만들어 가겠다”고 말했다.

세 기관의 협력은 울릉도의 자연 보전과 주민들의 교육 기회 확대라는 두 가지 목표 달성에 큰 힘이 될 것으로 기대된다.