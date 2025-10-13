[헤럴드경제=김광우 기자] “파란 하늘 좀 보고 싶다”

역대급 더위가 물러나고 찾아온 청명한 가을. 하지만 좀처럼 날씨를 즐길 기회가 없다. 때아닌 ‘가을장마’가 2주간 이어졌기 때문.

실제 장기 연휴였던 추석에도 흐리고 비 오는 날씨가 나타난 데 이어, 이번주도 전국적으로 비 소식이 예정됐다.

문제는 올해가 처음 있는 현상이 아니란 점. 지난해 가을에도 역대 최고 강수량이 나타나는 등 ‘가을장마’ 현상은 갈수록 빈번해지고 있다.

원인은 ‘기후변화’. 특히 여름이 더워질수록, 가을철에 비가 내릴 확률은 더 높아진다. ‘역대급 더위’ 뒤에 ‘비 오는 가을’이 새로운 계절 패턴으로 자리 잡고 있는 것.

13일 기상청에 따르면 이날 중부지방과 경북지역 등 전국 대부분 지역에 비가 내린다. 일부 지역에는 다음날까지 최대 120㎜의 강한 비가 내릴 것으로 예상됐다. 장마철을 방불케 하는 집중호우가 나타나고 있는 셈.

지난 추석 연휴에도 전국적으로 흐리고 비 오는 날씨가 나타난 바 있다. 여름이 지나가고, 어엿한 가을인 10월도 중순에 접어들었지만, 좀처럼 맑은 하늘이 보이지 않고 있다. 실제 10월 들어 서울 기준으로 ‘맑음’에 해당하는 날씨는 1~2일에 불과했다.

이는 통상적인 가을 날씨와는 반대다. 올해 가을철 강수량은 ‘역대 최고’ 수준. 지난 11일까지 10월 전국 평균 강수량은 380㎜로 평년의 3.5배를 웃도는 수준이다. 이는 1973년 이후 가장 많은 수준의 강수량이다.

서울의 경우 가을철이 절반가량 흐른 지금, 예년 평균 가을철 강수량을 뛰어넘었다. 9월부터 현재까지 비가 내린 날은 20일로, 예년 평균 수치를 이미 넘어섰다. 이번주도 비 소식이 이어질 것으로 고려하면, 그 차이는 더 벌어질 것으로 보인다.

여름철에 잠잠했던 ‘장마’가 가을철에 본격화되고 있는 것. 하지만 단순한 이상기후로 치부할 수는 없다. 가을철 강수량 증가 현상은 최근 몇 년간 본격화되고 있다. 한반도의 계절 기후·환경 자체가 변화하고 있다는 얘기다.

실제 지난해 기준 가을철 전국 평균 강수량은 415㎜로 평년(266.1㎜)에 비해 54.8% 증가한 수준인 것으로 나타났다. 특히 9월과 11월에 집중호우와 태풍이 발생하며, 강수량 증가를 견인했다. 10월 강수일수 또한 11일로 평년(5.1일)에 비해 2배 많았다.

‘가을장마’가 나타나는 가장 큰 원인은 북태평양의 고기압 덩어리. 북태평양 고기압은 봄과 여름에 따뜻하고 습한 공기를 유발하고, 장마철 비를 만들어내는 영역이다. 일반적으로 해당 고기압은 가을이 도래하며, 한반도에서 멀어져야 한다. 하지만 최근 들어 고기압이 물러나는 시기가 늦춰지고 있다.

고기압은 해수면 온도가 올라가면서, 움직임이 늦춰진다. 여름철 나타난 ‘역대급 더위’가 바닷물 온도를 높이고, 그 때문에 가을철 장마가 유발된다는 것. 결론적으로 여름철 더위가 가을철 날씨에까지 영향을 미치고 있다는 얘기다.

해양기후예측센터에 따르면 지난 8월 한반도 동아시아 해역 해수면 온도는 평년에 비해 1도, 동해 해수면 온도는 2.9도 상승한 것으로 나타났다. 이는 역대 8월 중 가장 높은 수치에 해당한다. 그 어느 때보다 해수면 온도가 높았다는 것.

심지어 한국의 해수면 온도 상승은 그 어느 곳보다 빠르다. 한반도 인근 해수면 온도는 2023년까지 지난 55년간 약 1.36도 상승했다. 이는 전 지구 해수면 평균 상승 속도의 2.5배에 달하는 수준이다.

사정이 이렇다 보니, 가을철 ‘우기’가 공식 계절 패턴이 되고 있다는 분석도 나온다. 이화여대 허창회 교수팀이 1979년부터 2023년까지 국내 기상 관측 자료를 토대로 초가을 누적 강수량을 분석한 결과, 1998년 이후 평균 강수량은 150㎜로 이전 평균 대비 42% 증가한 것으로 나타났다.

기상청 관계자는 “당분간 우리나라 북쪽으로 기압골이 지나가는 패턴이 계속되며 잦은 비가 나타날 것으로 예상된다”며 “구름이 많은 상태가 유지되면서, 17일까지는 이른바 가을철 날씨가 나타나지 못할 것”이라고 전망했다.