홍삼으로 수험생 공부체력 솔루션 제시

[헤럴드경제=강승연 기자] 정관장 청소년 공부체력 전문 브랜드 ‘아이패스’가 수능을 한 달 앞두고 수험생 응원 캠페인을 진행한다고 13일 밝혔다.

오는 31일까지 ‘아이패스 에너지샷(7입 4개세트 또는 28입)’을 구매한 고객에게 수능 대박 및 대입 합격을 기원하는 ‘Xeno(제노) 수능샤프’를 증정한다.

아이패스 에너지샷은 지난해 12월 네이버 스토어 전용으로 출시됐다. 홍삼농축액에 비타민 B군 5종을 함유, 공부체력 관리에 도움을 줘 수험생과 중·고등학생들에게 큰 인기를 끌고 있다.

이 같은 인기에 힘입어 정관장은 최근 백화점, 대형마트 등 오프라인 매장까지 판매를 확대하며 접근성을 강화했다.

아이패스는 식품의약품언전처로부터 면역력 증진, 기억력 개선, 피로 개선 기능성을 인정받은 홍삼을 주원료로 하는 청소년 맞춤 건강 브랜드다.

성장 단계별 건강 니즈를 반영해 ‘아이패스 J’, ‘아이패스 M’, ‘아이패스 H’ 3단계 라인업으로 구성했다. 정관장이 독자 개발한 식물혼합농축액 ‘PASS 포뮬러’를 전 제품에 적용하고, 연령별로 홍삼 함량과 부원료 배합을 달리했다.

KGC인삼공사 관계자는 “수험생들이 건강을 지키며 끝까지 최선을 다하는 데 든든한 힘이 되기를 바란다”며 “청소년 건강을 위한 최적화된 공부체력 솔루션을 지속적으로 선보이며 수험생들의 도전을 응원할 것”이라고 전했다.