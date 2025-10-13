25·26일 신청사 소회의실서 4~6학년 맞춤형 실습 교육 진행…13일부터 프로그램별 25명, 총 50명 선착순 모집

[헤럴드경제=박종일 선임기자]동작구(구청장 박일하)가 오는 25일과 26일 오후 2시부터 6시까지 구청 신청사 4층 소회의실에서 ‘초등학생과 함께하는 AI 로봇 가을 특강’을 운영한다.

이번 특강은 지역 내 초등학교 4~6학년생들이 로봇을 직접 체험하고 인공지능(AI) 원리를 실습하며, 창의적 사고와 문제 해결 능력을 키울 수 있도록 기획됐다.

먼저 ‘Physical AI 지역 특산물 스마트물류 시스템 만들기(소회의실 1)’에서는 ▲물류 시스템 이해와 온디바이스 AI 기능 탐구 ▲이미지 분류 실습 및 컨베이어 벨트 구동 등이 진행된다.

또 ‘나의 로봇친구, AI Agent(소회의실 2)’는 ▲로봇과 생성형 AI의 개념 이해 및 비전 AI 기초 체험 ▲뉴스·날씨 서비스 로봇 제작 및 AI 에이전트 체험 등으로 구성됐다.

두 프로그램 모두 단순 이론이 아닌 실습 중심 교육으로 마련, 학생들이 AI 윤리와 4차 산업혁명 핵심 역량을 자연스럽게 익힐 것으로 기대된다.

모집 인원은 총 50명으로, 프로그램별 25명씩 참여 가능하다.

수강 신청은 13일부터 19일까지 동작구 통합예약시스템을 통해 선착순으로 할 수 있다. 자세한 사항은 기획조정과로 문의하면 된다.

박일하 동작구청장은 “이번 특강은 초등학생들이 AI와 로봇을 친근하게 접하며, 미래 사회에 필요한 창의적 역량까지 키우는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 우리 아이들이 꿈을 펼칠 수 있도록 다양한 교육 기회를 확대해 나가겠다”고 말했다.