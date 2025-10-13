[헤럴드경제=박준환 기자]시흥시(시장 임병택)가 10월 15일부터 내년 4월 30일까지 65세 이상(1960년 12월 31일 이전 출생자) 어르신을 대상으로 독감(인플루엔자)과 코로나19 예방접종을 동시에 진행한다.

접종은 연령대별로 순차적으로 ▷75세 이상은 10월 15일부터 ▷70세~74세는 10월 20일부터 ▷65세~69세는 10월 22일부터 주소지와 관계없이 지정 위탁의료기관에서 무료로 접종받을 수 있다.

특히 이번 코로나19 예방접종에는 최근 유행 중인 변이 바이러스에 대응할 수 있는 LP.8.1 변이 대응 백신(화이자ㆍ모더나)이 사용된다. 65세 이상 어르신들은 같은 날 접종 부위를 달리해 독감과 코로나19 백신을 한 번에 맞을 수 있어 편의성이 높다.

접종을 희망하는 시민은 신분증과 필요한 서류를 지참해 가까운 지정 위탁의료기관을 방문하면 된다. 지정 의료기관은 시흥시청 누리집, 질병관리청 예방접종도우미 누리집, 보건소 및 동 행정복지센터, 경로당 등을 통해 확인할 수 있다.

이형정 시흥시 보건소장은 “겨울철 호흡기 감염병 확산을 예방하기 위해 독감과 코로나19 백신 접종이 무엇보다 중요하다”며 “특히 65세 이상 어르신들은 한 번의 방문으로 두 가지 백신을 동시에 접종할 수 있는 만큼, 건강한 겨울나기를 위해 적극적인 참여를 부탁드린다”고 당부했다.