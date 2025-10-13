[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시 콩 세계과학관이 18· 19일 이틀간 어린이와 청소년을 대상으로 ‘과학문화교실’을 운영한다.

올해로 4회째를 맞는 이번 프로그램은 과학관의 주요 방문객층인 어린이·청소년들이 과학적 탐구 능력을 키우고 진로 설계 역량을 기를 수 있도록 마련된 체험 중심형 과학 프로그램이다.

모든 체험은 아이들이 직접 실습하며 과학 원리와 직업 세계를 자연스럽게 이해할 수 있도록 구성됐다.

1회차(18일)에는 식품과학 원리를 활용한 제과제빵사 체험, 2회차(19일)에는 △스탄카 △스네이크로봇 △축구로봇 △플라잉옥타곤 등 미래 산업과 관련된 다양한 체험 프로그램이 마련된다.

부대 체험 프로그램도 함께 운영된다.

1회차에는 영주 콩 부석태를 활용한 쿠키 꾸미기 체험, 2회차에는 모듈형 전동 로봇을 이용한 로봇 축구 경기와 타로카드 체험이 준비돼 있으며,모든 부대 체험은 과학문화교실 참가자라면 무료로 참여할 수 있다.

체험 신청은 15일 오후 5시까지,영주시 콩세계과학관 누리집 내 영주시 예약통합서비스를 통해 온라인 접수가 가능하다.

참가비는 체험별 1인당 7000 원, 체험 대상은 만 5세부터 중학생까지이며, 프로그램별 난이도에 따라 참여 가능한 연령이 다르다.

최수영 기술지원과장은 “과학문화교실을 통해 아이들이 과학에 흥미를 느끼고 자신의 적성에 맞는 진로를 탐색하는 계기가 되길 바란다”며 “많은 어린이와 청소년이 참여해 즐겁게 배워가길 기대한다”고 말했다.