160개 지자체 중 21%가 생활‧공업용수 80% 이상 한 곳에 의존 “기후위기 시대, 물관리 시스템 근본부터 바꿔야”

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 여름 강릉을 강타한 초유의 물 부족 사태가 전국적인 물관리 시스템의 구조적 취약성을 드러냈다는 지적이 제기됐다.

13일 국회 기후 에너지 환경노동위원회 국민의힘 간사 김형동(안동시·예천군)의원이 기후부로부터 제출받은 자료에 따르면, 생활·공업용수의 80% 이상을 단일 수원에 의존하는 지방자치단체가 전국 160곳 가운데 34곳(21%)에 달하는 것으로 나타났다.

김 의원은 “이는 가뭄이 더 이상 특정 지역의 자연재해가 아니라, 전국적 차원의 구조적 물관리 문제임을 보여주는 단적인 사례”라고 밝혔다.

강릉은 지난 8월 주요 상수원인 오봉저수지의 저수율이 역대 최저치인 11.5%까지 떨어지며, 20만 시민이 하루 15분간 제한 급수를 겪는 초유의 단수 사태를 맞았다.

이후 단비와 시민들의 절수 노력으로 저수율이 60%까지 회복됐지만, 생활용수의 87%를 오봉저수지 한 곳에 의존한 구조적 한계가 뚜렷이 드러났다.

자료에 따르면, 생활·공업용수의 수원이 다목적댐, 용수 댐, 저수지 가운데 단 한 곳뿐인 지자체는 전국 160개 중 65곳이었으며, 이 중 강릉처럼 단일 수원의 의존율이 80%를 넘는 곳은 34곳(21%)에 이르는 것으로 파악됐다.

강릉의 주요 수원인 오봉저수지는 2017년 이후 세 차례 가뭄 예·경보가 발령된 바 있다.

그러나 보령, 서산, 홍성 등 전국 34곳의 지자체에서는 이보다 더 많은 세 차례 이상의 가뭄 예·경보가 발령된 것으로 확인돼, 가뭄 위험이 이미 전국적 현상으로 확산하고 있음을 시사했다.

김 의원은 “강릉 사태는 기후위기 시대에 기존 물관리 시스템이 한계에 봉착했음을 알리는 경고”라며 “구조적 개선 없이는 제2, 제3의 강릉이 언제든 재현될 수 있다. 국가 차원의 물관리 대전환이 시급하다”고 강조했다.