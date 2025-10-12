블룸버그 “존 터너스 하드웨어 부사장 유력 CEO 후보”

[헤럴드경제=민상식 기자] 애플이 팀 쿡 최고경영자(CEO)의 후계자에 대한 논의를 진행 중인 것으로 알려졌다.

유력한 차기 CEO로는 애플의 하드웨어 엔지니어링 부사장인 존 터너스가 거론된다.

11일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 쿡은 은퇴나 사임에 대해 공식적으로 언급한 적이 없지만, 애플은 앞으로 있을 원활한 승계를 위해 막후에서 준비 작업을 하고 있다.

2011년 스티브 잡스의 뒤를 이어 CEO에 오른 쿡이 다음달 1일로 만 65세가 되기 때문이다.

주식 정보 웹사이트 스톡트윗츠에 따르면 쿡이 지휘봉을 잡은 이후 애플 주가는 약 18배 상승했다.

잡스가 아이폰 같은 기기를 일상에 도입하며 이용자가 기술과 상호작용하는 방식을 바꿨다면, 쿡은 애플 경험을 확장했다는 평가를 받는다.

쿡 체제에서 애플은 구독 서비스와 이어버드, 웨어러블 등 더 많은 모바일 제품을 선보이며 애플의 스마트폰을 기반으로 사업을 구축했다.

애플 페이를 도입하고, 10년 전에는 애플 워치를 출시했다. 애플TV+를 통해 엔터테인먼트 사업에도 진출했다.

쿡의 뒤를 이을 CEO로는 현재 애플의 하드웨어 엔지니어링 부사장인 존 터너스가 가장 유력한 후보로 꼽힌다고 블룸버그 통신은 전했다.

터너스는 애플에서 20년 이상 근무하며 CEO로 승진할 지식과 경험을 갖췄다는 평가를 받는다.

터너스는 현재 쿡이 CEO가 됐을 때와 같은 50세로, 적어도 향후 10년간 일관성 있는 리더십을 발휘할 수 있다는 점도 강점으로 꼽힌다.

애플도 터너스를 전면에 내세우고 있다.

그는 지난 9월에는 애플 연례 개발자 콘퍼런스에서 무대에 올라 애플의 역대 가장 얇은 아이폰인 ‘아이폰 에어’(iPhone Air)를 소개하고, 이 기기와 관련된 인터뷰에도 직접 참여했다.

또 런던 애플스토어에서 진행된 출시 행사에도 직접 참석했다.

그동안 애플 2인자였던 제프 윌리엄스 전 최고운영책임자(COO)가 수년간 쿡의 후임으로 가장 유력하다는 평가를 받았다.

그러나 윌리엄스는 올해 초 COO 자리에서 물러났으며, 연말에 완전히 은퇴할 계획이다. 그는 쿡의 장기 재임으로 CEO 기회는 사라지게 됐다.

56세 소프트웨어 엔지니어링 수석 부사장인 크레이그 페더리기와 월드와이드 마케팅 수석 부사장인 62세 그렉 조스위악도 가능한 후계자로 거론된다.

2009년부터 애플에 재직한 페더리기는 행사에서 제품을 발표하는 등 홍보에 앞장서며 잘 알려져 있다. 1987년부터 애플과 함께해온 조스위악은 아이패드와 아이폰 출시를 지휘했다.