[헤럴드경제=문영규 기자] 도널드 트럼프 대통령이 미국 의회가 연방정부 예산안을 처리하지 못해 정부 기능이 일부 중단되는 셧다운 상황 가운데서도 국방부에 군인 급여는 지급하라고 지시했다.

트럼프 대통령은 11일(현지시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 “군 통수권자로서의 내 권한을 활용해 피트 헤그세스 전쟁부(국방부) 장관에게 우리 군인들이 10월 15일에 급여를 받을 수 있도록 모든 사용 가능한 자금을 사용하라고 지시했다”고 말했다.

그는 오는 15일 미군이 급여를 받지 못할 수 있다면서 셧다운 책임을 민주당에 돌렸다.

트럼프 대통령은 “우리는 이를 위한 자금을 식별했고, 헤그세스 장관은 이 자금으로 우리 군인에게 급여를 지급할 것”이라며 “난 민주당이 그들의 위험한 정부 셧다운을 통해 우리 군과 나라 전체의 안보를 인질로 잡게 두지 않겠다”고 했다.

그는 “극좌 민주당은 정부를 운영해야 하며, 그러고 나서 의료서비스를 비롯해 그들이 파괴하고 싶어 하는 다른 많은 것들을 다룰 수 있다”고 주장했다.

셧다운 기간에 정부는 공무원에 급여를 지급할 예산이 없다. 때문에 안보, 안전 등 필수 업무를 하는 공무원은 무급으로 일할 수밖에 없다. 필수 업무를 제외한 나머지 공무원들은 무급으로 휴직해야 한다.

약 130만명의 현역 군인도 무급으로 복무해야 하는 상황이다. 공화당과 민주당 일각에서는 안보 공백을 막기 위해 군 급여 예산만 따로 처리해야 한다는 주장이 나오기도 했다.

공무원들은 의회가 예산안을 처리하면 셧다운 때 받지 못한 급여를 소급해서 받는다.

현재 미국 정부는 의회가 지난 10월 1일 시작된 2026회계연도 정부 운영에 필요한 예산안을 통과시키지 못하면서 필수 기능을 제외한 정부 업무를 중단하는 셧다운 사태가 11일째 진행되고 있다.