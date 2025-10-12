구로구, 10/16∼10/31 생후 3개월 이상인 개와 고양이 대상 (개의 경우 동물 등록 필수) 구로구청 누리집에서 접종 가능 동물병원 목록 확인 가능

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 이달 16일부터 31일까지 가을철 반려동물 광견병 예방접종을 실시한다.

광견병이란 광견병 바이러스를 가지고 있는 동물이 물어 생기는 질병으로, 감염 시 발열, 두통, 구토, 경련 등의 증상이 나타날 수 있다.

또 사람을 비롯한 온혈 동물(따뜻한 피를 가진 동물)에게 전파될 수 있어 예방접종이 권장된다.

접종 가능 대상은 생후 3개월 이상인 개와 고양이다. 다만, 개의 경우 동물 등록이 되어 있어야 한다.

구는 1720마리분의 예방접종 백신 약품을 지원하며, 소유자는 마리당 1만원의 접종 비용을 부담하면 된다. 접종 지원은 선착순으로 마감된다.

접종 가능한 동물병원은 구로구 내 총 29곳이며, 동물병원 목록은 구로구청 누리집에서 확인할 수 있다. 다만, 약품이 조기에 소진될 수 있으므로 동물병원에 잔여 물량을 확인한 후 방문해야 한다.