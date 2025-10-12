부서, 기관별 분산된 돌봄 서비스를 한 곳에…현장 실무자 역량 키워 신속, 효과적인 돌봄 제공 ▲보건의료 ▲건강 ▲요양·돌봄 등 5개 영역 업무 정보 담아 체계적 실무 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 내년 3월 전국 시행을 앞두고 있는 돌봄통합지원법에 발맞춰 ‘통합돌봄 안내서’를 제작해 현장 실무자의 역량 강화에 나섰다.

‘통합돌봄(Community Care)’은 돌봄이 필요한 주민이 살던 곳에서 건강한 노후를 보낼 수 있도록 중앙정부와 지자체가 협력해 ▲의료 ▲요양 ▲돌봄 ▲일상생활 ▲주거 지원 서비스 등을 종합적으로 연계 제공하는 정책이다.

높은 어르신 인구와 1인 가구 비율에 대응해 ‘맞춤형 통합돌봄 모델’을 구축해 온 구는 안내서 제작을 통해 실무자가 다양화된 돌봄 사례와 정책 변화에 대응할 수 있도록 통합돌봄 업무를 지원한다는 방침이다.

안내서는 ▲보건의료 영역 ▲건강 영역 ▲요양·돌봄 영역 ▲주거 영역 ▲관악형 통합돌봄 사업 등 구청 등 공공기관과 민간에서 제공하는 돌봄 서비스 5대 영역을 중점적으로 다룬다.

특히 구는 기존 돌봄 서비스가 여러 부서와 기관에 분산되어 있어 실무자가 돌봄 대상자를 위한 정보를 한눈에 확인하기 어렵다는 점에 주목, 서비스별 지원 대상과 신청 자격, 신청 절차와 담당 부서 등 상세 정보를 체계적으로 담았다.

구는 책자 형태로 안내서를 제작해 구청과 21개 동주민센터에 배부, 현장 공무원들이 언제 어디서나 활용할 수 있도록 전자파일(PDF)도 함께 공유했다.

구는 정기적인 통합돌봄 대상자 사례 회의와 간담회를 개최, 실무자의 목소리를 사업에 적극 반영해 통합돌봄의 효과성을 강화, 실효성 있는 민관 협력을 통해 돌봄 사각지대를 최소화하고 있다.

박준희 구청장은 “이번 안내서 발간이 내년부터 돌봄통합지원법으로 시행될 ‘지자체 중심의 돌봄통합 서비스’ 운영에 앞서 돌봄 실무자들의 정책 이해도와 업무 역량을 한층 더 높이는 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 돌봄 수요자에게 보다 정확하고 효과적인 돌봄 서비스를 제공하며 ‘관악형 통합돌봄 체계’를 강화해 나가겠다”고 말했다.