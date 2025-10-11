[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 고(故) 조민기의 아내인 메이크업 아티스트 김선진이 ‘저스트 메이크업’으로 방송에 복귀했다.

김선진은 최근 쿠팡플레이 ‘저스트 메이크업’ 참가자로 등장했다. ‘저스트 메이크업’은 K뷰티를 대표하는 메이크업 아티스트들이 자신만의 색깔로 치열하게 맞붙는 초대형 메이크업 서바이벌로 가수 이효리가 진행하고 메이크업 아티스트 정샘물, 아모레퍼시픽 메이크업 마스터 이진수 등이 심사한다.

뷰티숍 대표 김선진은 모두의 박수를 받으며 등장했다. 그는 “안녕하세요. 37년째 ‘지니’로 지내고 있는 메이크업 아티스트다”라며 “옛사람이 될 수는 있으나 심은하, 박중훈, 故 최진실, 심혜진. 정말 많았던 것 같다. 내가 1세대로서 오래된 사람으로서 한끗이 있다는 걸 보여줄 수 있다. ‘오래간만에 한 판 잘 놀아보겠구나’라는 생각을 했다”고 기대감을 드러냈다.

그는 ‘센 언니’를 콘셉트로 자신만의 메이크업을 선보였고 이후 뷰티 유튜버 이사배, 이진수에게 심사를 받았다. 김선진은 두 사람에게 자신의 메이크업에 대해 설명해야 했는데 “오늘”이라고 말하려다 눈물을 쏟고 말았다. 이사배도 울먹이며 김선진을 위로했다. 알고 보니 두 사람은 아는 사이였다.

이사배는 인터뷰를 통해 “제가 샵에 처음 입사했을 때 계신 대표님이셨기에 그 자리에 서있으니 수많은 감정이 들었다”라고 말했고, 김선진도 “서로 옛 기억이 났을 거고 앞으로도 기억이 날 것 같다. 우리가 가진 기억 때문에 나온 눈물이 아닐까 싶다”라고 밝혔다.

김선진은 두 심사위원을 향해 “제가 제일 연장자인 것 같은데 강한 언니이고 싶다. 그래서 좀 더 강한 인상의 메이크업을 선택해 봤다. 실질적으로 메이크업은 안 하고 샵 운영 정도만 하고 지냈다. 자신감이 떨어져서 연습을 많이 했다. 뭐든지 몸으로 배운 건 잊히지 않는다고 하지 않나. 묻어져 있는 것들이 나올 거다. 강한 여자의 모습을 보여주고 싶었다”라며 포부를 밝혔지만 결과는 아쉽게도 탈락이었다.

한편 김선진은 1세대 메이크업 아티스트로 심은하, 박중훈, 최진실, 심혜진 등 스타 배우들의 메이크업을 맡은 바 있다.

1992년 조민기와 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 두 사람은 함께 예능에 출연하며 부부 케미를 선보이기도 했다.

조민기는 2018년 성추행 혐의 관련 경찰 소환을 앞두고 세상을 떠났다. 당시 고 조민기는 A4 용지 6장 분량의 유서를 남기고 눈을 감았다.